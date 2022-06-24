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氣象局示警慎防冰雹 彭啟明：大量雷神齊聚台北上空

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台北市區下午出現強降雨及頻繁雷擊，民眾奔走躲雨。記者盧逸峰／攝影
台北市區下午出現強降雨及頻繁雷擊，民眾奔走躲雨。記者盧逸峰／攝影

台北市的上空不寧靜，今天下午受對流雲系影響而雷聲大作，並出現明顯降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台北上空正聚集大量雷神，民眾應盡速到室內躲避雷雨。

氣象局也短時間針對雙北地區連續發布雷雨警示， 持續時間至下午2時30分，民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

氣象局也發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今日北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局大雨特報範圍涵蓋，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區，共14縣市的民眾都要注意。

氣象局 新竹

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