雷聲隆隆！雙北大雷雨 氣象局：慎防冰雹

中央氣象局長鄭明典PO出一張圖，他指出雷雨胞在「氣象局頭頂上」，他說，發展好快，雨下來時，雷達回波還不是很明顯，然後就雷聲隆隆。網友說「剛才的雷聲都好響」、「台北狂風暴雨好可怕」、「台北是在颳颱風嗎」、「板橋雷聲不停，還沒下雨」。

中央氣象局表示，近期天氣型態都是上午炎熱、下午易出現午後雷陣雨，今天下午1時許，台北市區雷聲四起，旋即下起大雨。

氣象局發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

氣象局也發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今天北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。