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乳癌移轉肺部及骨頭！標靶藥物治療3個月後病灶近消失

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東馬偕醫師蔡承志表示，末期乳癌仍可靠新型標靶藥物獲控制。記者卜敏正／翻攝
台東馬偕醫師蔡承志表示，末期乳癌仍可靠新型標靶藥物獲控制。記者卜敏正／翻攝

台東6旬婦人去年在台東馬偕醫院切片診斷患乳癌，經檢查發現肺部及骨頭轉移，經3個月標靶藥物及抗荷爾蒙藥物治療，肺部轉移病灶近乎消失；醫師指出，以往認為癌症4期是不治之症，但醫學科技進步，服用口服荷爾蒙以及標靶藥物就可獲得平均2年的控制。

台東馬偕腫瘤治療科醫師蔡承志表示，乳癌是一種從乳腺的上皮細胞，或小葉長出的惡性腫瘤，其癌細胞生長失去控制，因而侵入、破壞鄰近的組織及器官，或經血液、淋巴系統轉移到其他器官。根據國健署2019年癌症登記報告，乳癌位居女性惡性腫瘤發生率的第1位，占全部惡性腫瘤死亡人數的5.24%。

蔡承志說明，根據乳癌大小以及淋巴結轉移，可以將乳癌分成4期，另乳癌也大致分成4種類型。管腔細胞A型、管腔細胞B型、基底細胞型、Her2過度表現型。

他說，血液中有雌激素及黃體素，可透過腫瘤上的雌激素、黃體素受體，促進管腔細胞A型及B1型癌細胞生長。在轉移性第4期乳癌中，如果為管腔細胞A型及B1型，且腫瘤轉移情況尚不至於造成立即嚴重內臟失能，可使用標靶藥物加上荷爾蒙抑制藥物來做治療，臨床統計半數患者病情能獲得至少2年控制。

「勿懼怕，早發現早治療！」蔡承志說，醫療進步，某些第4期癌症不再像以前所說的絕症一般，已經可以採用類似高血壓、糖尿病等慢性病醫療控制。但部分患者對癌症印象以及對化學治療懼怕，不敢及早診斷，反而錯失治療良機。

乳癌 腫瘤 癌症

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