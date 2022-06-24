彰化北斗開出威力彩頭獎6.19億元 原來是牠捎喜訊

台彩昨（23）晚開出111000050期威力彩，頭獎6.19億元由彰化縣北斗鎮「新旺吉商行」售出，張姓老闆今再度放鞭炮慶祝，並表示開出大獎前的這幾天都有燕子飛來，這是吉兆，也許中獎人是在地鎮民，希望能默默放紅紙給店裡張貼討個喜氣。

這一期威力彩的第一區獎號為01、02、17、32、33、35，第二區04，一注獨得，新旺吉商行今晚接獲台彩公司通知，張姓老闆夫婦開心極了，昨晚先放一次鞭炮，今天上午又放一次鞭炮，對街的北斗奠安宮董事長陳在前往道賀，許多民眾聞訊特別趕去買彩獎希望沾喜氣也中獎。

謝姓老闆娘說，開店多年從未開過大獎，今年年初的過年大紅包開出100萬元，或許是個預告後面還會開出更大獎的吉兆，最近幾天總有燕子飛來店門前，民間相傳燕子來家宅會帶喜訊，果然開出大獎，她和丈夫都很為中獎人高興，雖然想不出是誰中獎，也許是個人下注，也許是包牌，但都希望中獎人默默放紅紙給店裡張貼討個好彩頭。