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鳳梨好吃又營養豐富 靠這兩招完美解決「刮舌」困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
鳳梨富含維他命C、食物纖維等營養。圖片來源／ingimage
鳳梨富含維他命C、食物纖維等營養。圖片來源／ingimage

鳳梨是臺灣盛產的水果之一，香甜的滋味不僅消暑解渴，本身也含有許多營養成分，對身體健康相當有幫助。近來日本媒體，就解說鳳梨在營養上有什麼獨到之處，以及如何吃鳳梨又「不刮舌」的秘訣。

根據日本媒體「All About」報導，鳳梨原產於南美洲的熱帶地區，由於可以在溫室進行栽培，因此產量一直都保持在穩定狀態，價格不容易出現浮動。而鳳梨本身擁有豐富的維他命C、錳元素，食物纖維的含量也不低。

一般人在吃太多鳳梨時，都會出現舌頭刺痛的「刮舌」現象。這是因為鳳梨本身含有名為「蛋白酶」的天然酵素，這種酵素會分解蛋白質，所以才會造成刺痛感。這樣的刺痛感隨著時間經過就會自動消去，因此也不必太過擔心。「蛋白酶」本身也曾被用在一些外塗性質的膏藥上，用來除去壞死的組織，促進新皮膚的生長。

至於如果想吃鳳梨，但又不想承受刮舌之苦，可以考慮用加熱的方式食用鳳梨。例如像是「鳳梨炒肉片」之類的料理，吃起來就不會有刺痛感。另外鳳梨罐頭因為用砂糖醃製過的關係，過程中蛋白酶早已被破壞，因此也不用擔心刮舌的問題。至於坊間有「喝牛奶配鳳梨」的吃法，認為這樣吃也能減緩刺痛感，但考慮一般的飲食習慣，不容易做出這樣的搭配。

整顆的鳳梨可以在室溫中保存，如果已經切片了，就必須以冷藏方式保存，且最好別超過1到2天。若是想要冷凍保存，務必在放入冰庫前，就先以保鮮膜密封好，且最好別放置超過兩週，以免風味大打折扣。

鳳梨

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