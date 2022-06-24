快訊

一份作品200頁教授傻眼 清大提醒學習歷程勿踩3地雷

高雄下水道工人昏迷命危 水利局證實疑似沼氣釀禍

獨／防猴痘侵台 我國著手檢驗天花疫苗「隨時可開打」

綠色和平指全聯減塑排名退步 全聯：推動多項減塑計畫

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖為全聯福利中心示意圖，非新聞當事門市。記者蔡翼謙攝影／報系資料照
圖為全聯福利中心示意圖，非新聞當事門市。記者蔡翼謙攝影／報系資料照

環團綠色和平第三度發布台灣八家超商、超市、量販通路減塑評比結果，其中超市龍頭全聯福利中心因先前減塑承諾遲未行動，也沒有再更新減塑目標，排名退步最多。對此，全聯表示，從2020年開始在官網揭露CSR報告書，每年於報告書說明塑膠容器足跡，讓資訊透明化，除了持續記錄追蹤，下半年因應CSR永續發展藍圖，也預計和供應商對焦永續政策，期望共同朝向綠色供應鏈努力。

針對減塑，全聯表示已與政府合作多項計畫，今年已於台北部分門市安裝「循環杯租借機」與「循環杯歸還站」，鼓勵消費者買咖啡時減少用紙杯的機會、響應環保愛地球。同時，也配合與各縣市環保局討論循環杯方案。另外，台北南港旗艦店與松山健康店放置「茄紙袋自動租借機」鼓勵消費者購物時使用自備環保袋；高雄「左營海總店」、「三民陽明店」放置寶特瓶回收機，已累積回收超過30萬個寶特瓶。部分門市更與國中小學校合作，讓小朋友定期在門市放置乾淨可重複利用的環保袋，讓顧客購物時取用，既進行環境教育也達到減塑效果。

全聯表示，2018年推出OFF COFFEE，目前店數1069間，紙杯訂購總量會依照店數增長而增加，不過，因提供自帶杯優惠，全聯客群屬於環保意識高的婆婆媽媽族，統計2021年全聯OFF COFFEE自帶杯占比就達12.1%。

另外，因應全球ESG永續趨勢，全聯一直努力推廣對環境友善的栽種方式，輔導契作農友轉型，目前本土蔬果採購比重高達八成，且設置「農家直採專區」，讓各地小農自行上架、定價自家農產，鼓勵民眾吃當季、吃在地，減少碳足跡。

紙杯 足跡

延伸閱讀

環團三度公布通路減塑結果 家樂福、統一名次進步

夏日懶萌代表「拉拉熊」降落全聯 6款實用生活小物換購價79元起

全聯挺漁民 採購500噸石斑

全聯推銷農產品 賠錢也要做

相關新聞

用馬桶水做晶圓！再生水幫南科解渴 價格貴一倍賣得出去？

南台灣愈來愈渴，連農夫都被鼓勵節水，工業更為水荒焦慮。就在這時候，洗衣水、馬桶水正進入南科，變半導體製程用水。把民生污水過濾成高級再生水，是解決缺荒方式之一，但自來水一度12元、再生水20元，貴了近一倍，科技廠買單嗎？

全台水稻第一受災區！愈好吃的米受創愈重 池上冠軍米恐變空心米？

過去總認為，池上水稻擁有獨特地理優勢，不受氣候變遷影響，但根據最新推估，東部連續不降雨日數的增幅是全台最大，加上水資源調度更為不易，面對氣候變異挑戰恐怕是首當其衝。

手機使用久了小指痛嗎？記得換手以預防「智慧手機小指」

伸出經常拿智慧手機的那隻手，再看看這隻手的小拇指是不是有小凹陷。雖然「智慧手機小指」（Smartphone Pinkie / Smartphone Pinky）是老生常談，但這狀況仍實質影響部分手機用戶的手指健康。

別再「冰敷」止鼻血！ 醫曝2妙招更有效

近期天氣變化大，一不小心就可能流鼻血。「急診柯南˙翁梓華醫師」發文表示，近期因流鼻血到急診就醫的病人開始增加，因此他分享幾個止鼻血的妙方，提醒大家別再用「冰敷」止血。

綠色和平指全聯減塑排名退步 全聯：推動多項減塑計畫

環團綠色和平第三度發布台灣八家超商、超市、量販通路減塑評比結果，其中超市龍頭全聯福利中心因先前減塑承諾遲未行動，也沒有再...

探訪竹縣12條動物步道秘境 森遊竹縣皮皮獅同樂會開跑

迎接暑假到來，新竹縣政府推廣觀光，精選縣內12條具動物名稱健行步道，結合竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」的童趣概念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。