綠色和平指全聯減塑排名退步 全聯：推動多項減塑計畫

環團綠色和平第三度發布台灣八家超商、超市、量販通路減塑評比結果，其中超市龍頭全聯福利中心因先前減塑承諾遲未行動，也沒有再更新減塑目標，排名退步最多。對此，全聯表示，從2020年開始在官網揭露CSR報告書，每年於報告書說明塑膠容器足跡，讓資訊透明化，除了持續記錄追蹤，下半年因應CSR永續發展藍圖，也預計和供應商對焦永續政策，期望共同朝向綠色供應鏈努力。

針對減塑，全聯表示已與政府合作多項計畫，今年已於台北部分門市安裝「循環杯租借機」與「循環杯歸還站」，鼓勵消費者買咖啡時減少用紙杯的機會、響應環保愛地球。同時，也配合與各縣市環保局討論循環杯方案。另外，台北南港旗艦店與松山健康店放置「茄紙袋自動租借機」鼓勵消費者購物時使用自備環保袋；高雄「左營海總店」、「三民陽明店」放置寶特瓶回收機，已累積回收超過30萬個寶特瓶。部分門市更與國中小學校合作，讓小朋友定期在門市放置乾淨可重複利用的環保袋，讓顧客購物時取用，既進行環境教育也達到減塑效果。

全聯表示，2018年推出OFF COFFEE，目前店數1069間，紙杯訂購總量會依照店數增長而增加，不過，因提供自帶杯優惠，全聯客群屬於環保意識高的婆婆媽媽族，統計2021年全聯OFF COFFEE自帶杯占比就達12.1%。

另外，因應全球ESG永續趨勢，全聯一直努力推廣對環境友善的栽種方式，輔導契作農友轉型，目前本土蔬果採購比重高達八成，且設置「農家直採專區」，讓各地小農自行上架、定價自家農產，鼓勵民眾吃當季、吃在地，減少碳足跡。