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探訪竹縣12條動物步道秘境 森遊竹縣皮皮獅同樂會開跑

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
繽紛氣球從禮物箱升空，新竹縣「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」集章登山活動正式開跑。記者王淑君／攝影
繽紛氣球從禮物箱升空，新竹縣「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」集章登山活動正式開跑。記者王淑君／攝影

迎接暑假到來，新竹縣政府推廣觀光，精選縣內12條具動物名稱健行步道，結合竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」的童趣概念推出系列活動，其中「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」集章登山活動於今天正式開跑，邀請全台遊客實地走訪，體驗竹縣山林之美。

新竹縣12條特色步道包含尖石青蛙石天空步道、老鷹溪步道、馬胎古道、五峰鵝公髻山步道、橫山騎龍古道、關西石牛山步道、芎林飛鳳山、鹿寮坑桐花步道、北埔金龜岩、猴洞步道、竹北鳳崎落日步道、湖口金獅古道與峨眉獅山古道。

竹縣交通旅遊處長游志祥表示，「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」集章登山活動將從即日起至9月底，透過健行筆記APP，順著路線蒐集動物圖章，即可輕鬆完成步道挑戰，還能抽獎拿好禮。

繽紛氣球從禮物箱升空，竹縣吉祥物皮皮獅也現身賣萌，新竹縣長楊文科與活動代言人林彥君，與會共襄盛舉；林彥君並分享親身漫遊新竹縣山林美景的經驗，其中關西鎮打牛崎古道的手作步道最她難忘，透過活動邀請全民一起探訪山林，透過森遊竹縣的步道體驗，感受大自然之美。

楊文科說，因應7至9月暑假觀光旅遊潮，新竹縣精選12條動物名古道，邀請全民一同探訪，體驗竹縣境內得天獨厚的山、海、丘等不同風貌景色，從市區前往不到1小時便能登高望海、融入山林，每條古道行走時間約40分鐘至1小時不等，適合全家輕鬆同遊、無負擔。

參與森遊竹縣活動，每完成一條步道即可獲得「皮皮獅好朋友獎」的抽獎機會；完成6條步道更可以抽「竹縣山友獎」，有機會獲得Apple Watch 7或登山杖等好禮；12條步道都完成，除了有全程完成證書，還可獲得完登紀念品。

交通部觀光局參山國家風景區管理處副處長湯維堯現場加碼，只要在活動期間完成任4條以上步道，至獅山遊客中心出示「健行筆記App」電子徽章畫面，以及參山國家風景區官方粉絲團按讚，即可獲得東方美人茶（每人限兌換1個），限量200份。

更多活動詳情請至竹縣好好玩FB粉絲專頁或活動官網查詢（https://hsinchuhiking.com.tw/）。

因應7至9月暑假觀光旅遊潮，新竹縣精選12條動物名古道，邀請全民一同探訪。記者王淑君／攝影
因應7至9月暑假觀光旅遊潮，新竹縣精選12條動物名古道，邀請全民一同探訪。記者王淑君／攝影
參與森遊竹縣活動，每完成一條步道即可獲得「皮皮獅好朋友獎」的抽獎機會。記者王淑君／攝影
參與森遊竹縣活動，每完成一條步道即可獲得「皮皮獅好朋友獎」的抽獎機會。記者王淑君／攝影
迎接暑假到來，新竹縣政府推廣觀光，精選縣內12條具動物名稱健行步道，結合竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」的童趣概念推出系列活動。記者王淑君／攝影
迎接暑假到來，新竹縣政府推廣觀光，精選縣內12條具動物名稱健行步道，結合竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」的童趣概念推出系列活動。記者王淑君／攝影
新竹縣政府迎接暑假推廣觀光，精選縣內12條具動物名稱健行步道，邀請全台遊客探遊。記者王淑君／攝影
新竹縣政府迎接暑假推廣觀光，精選縣內12條具動物名稱健行步道，邀請全台遊客探遊。記者王淑君／攝影

新竹 國家風景區 楊文科

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