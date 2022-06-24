北捷旅客最常遺失「隨身包包」遺失地點多為車廂內

台北捷運每天有近110萬人次搭乘，難免會有旅客遺忘隨身物品。根據北市捷警隊統計，今年1月到5月期間，共受理290件遺失物，受理遺失物最多是隨身包包、皮夾等物品，最容易遺失的地點為捷運列車上，其次為站體廁所及椅子。

北市警局捷運警察隊統計，今年1月5月受理捷運系統內民眾遺失物品案共計290件，較去年同期291件，僅減少1件，平均每天受理1.9件。

其中最常遺失的地點為車廂內，有38.3％、站體廁所6.6%、站體椅子1.7%，其他則占53.4%。常見遺失物第一名是隨身包包27.2%、皮夾20.7%、電器用品14.5%、雨傘10%、卡證6.6%、今年5.5%、飾品3.1%、其他12.4％。

捷警隊表示，有員警日前擔服大坪林站守望勤務時，獲報七張站有民眾遺失物品，到場了解是陳姓旅客由西門站搭乘往新店方向列車，於七張站下車，返家後才發現不慎將一把黑色摺疊傘遺忘於車廂內，陳男慌張得找上警察，經捷警細問該雨傘為其祖父所贈與，極具紀念價值。

捷警隊說，陳姓旅客相當自責難過擔心找不回來，員警得知後先安撫情緒，調閱監視器釐清搭乘的車次車號，最終由捷警陪同在七張站領回雨傘，陳男對於警方積極協尋頻頻感謝，若非警方幫忙尋回雨傘，對祖父的追念恐將失其憑藉。

捷警隊呼籲，捷運旅客當離開月台、車廂、廁所前，先檢查隨身物品以免遺失，萬一發生物品遺失，詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切之查察線索，以捷運站體完善之監視器系統，尋回遺失物之機率將大大提升。