2022台北國際食品展 五大主題呈現食安成果

台北國際食品展本月22日起一連4天在南港展覽館2館4樓舉行，前三天限食品、食品機械、生技製藥設備、包裝、飯店餐飲設備相關業者參觀，最後一天開放非相關業者及一般民眾購票入場，展期舉辦多項精彩活動，歡迎民眾把握機會踴躍參加。

台北市政府秉持市民參與、安心外食及資訊透明三大重點，透過跨局處合作，用心維護食品安全，今年除了特別把負責食安工作的各局處夥伴都集合在國際食品展，今天更由副市長黃珊珊到場宣示把關食安決心。

黃珊珊表示，市府捍衛市民對於食品安全認知的權利，本次食品展聯合各局處進行宣導，希望民眾更加了解食安相關知識，同時也透過展覽與業者進行互動，達到市府、業者與市民互相合作，打造最安心的外食環境。

台北市政府衛生局指出，2022台北國際食品展展出主題從「農場」涵蓋到「餐桌」食安知識，包含「農民市集食在安心」、「當令蔬果最安全」、「校園食材真安心」、「臺北食安大食記」及「廚寶化身有機肥，餘您逗陣來做伙」，參觀人潮絡繹不絕。

最特別的是，這次整合局處推出與民眾生活息息相關的5大主軸，由衛生局宣導「餐飲分級及夜市微笑標章 安心外食政策成果」；產業發展局推出「農民市集食在安心、農產品把關機制」；教育局負責「校園食材真安心、認識三章一Q」、環保局推廣「廚餘回收及瀝水觀念宣導」；台北市市場處推動「實名制交易及質譜快篩檢測成果」等重點政策。