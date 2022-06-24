快訊

一份作品200頁教授傻眼 清大提醒學習歷程勿踩3地雷

高雄下水道工人昏迷命危 水利局證實疑似沼氣釀禍

獨／防猴痘侵台 我國著手檢驗天花疫苗「隨時可開打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022台北國際食品展 五大主題呈現食安成果

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
台北市副市長黃珊珊（中）今前往台北食品展表達市府捍衛食安決心。記者許玉娟／攝影
台北市副市長黃珊珊（中）今前往台北食品展表達市府捍衛食安決心。記者許玉娟／攝影

台北國際食品展本月22日起一連4天在南港展覽館2館4樓舉行，前三天限食品、食品機械、生技製藥設備、包裝、飯店餐飲設備相關業者參觀，最後一天開放非相關業者及一般民眾購票入場，展期舉辦多項精彩活動，歡迎民眾把握機會踴躍參加。

台北市政府秉持市民參與、安心外食及資訊透明三大重點，透過跨局處合作，用心維護食品安全，今年除了特別把負責食安工作的各局處夥伴都集合在國際食品展，今天更由副市長黃珊珊到場宣示把關食安決心。

黃珊珊表示，市府捍衛市民對於食品安全認知的權利，本次食品展聯合各局處進行宣導，希望民眾更加了解食安相關知識，同時也透過展覽與業者進行互動，達到市府、業者與市民互相合作，打造最安心的外食環境。

台北市政府衛生局指出，2022台北國際食品展展出主題從「農場」涵蓋到「餐桌」食安知識，包含「農民市集食在安心」、「當令蔬果最安全」、「校園食材真安心」、「臺北食安大食記」及「廚寶化身有機肥，餘您逗陣來做伙」，參觀人潮絡繹不絕。

最特別的是，這次整合局處推出與民眾生活息息相關的5大主軸，由衛生局宣導「餐飲分級及夜市微笑標章 安心外食政策成果」；產業發展局推出「農民市集食在安心、農產品把關機制」；教育局負責「校園食材真安心、認識三章一Q」、環保局推廣「廚餘回收及瀝水觀念宣導」；台北市市場處推動「實名制交易及質譜快篩檢測成果」等重點政策。

此外，展館攤位區及小舞台活動區，設有有獎徵答、食安試劑操作示範等活動，現場也邀請食品業者現身說法，分享食安控管經驗，民眾學習新知外還有多項好禮可以帶回家，相關訊息請上活動官網 https://www.foodtaipei.com.tw/zh-tw/index.html 查詢。

台北館攤位設有多項關卡讓民眾更加了解食安政策。記者許玉娟／攝影
台北館攤位設有多項關卡讓民眾更加了解食安政策。記者許玉娟／攝影
台北市副市長黃珊珊（右）引導民眾透過互動遊戲認識北市食安標章。記者許玉娟／攝影
台北市副市長黃珊珊（右）引導民眾透過互動遊戲認識北市食安標章。記者許玉娟／攝影

食安 衛生局 外食

延伸閱讀

【即時短評】蔣萬安不求突破 只怕犯錯 選民難有記憶點

北市1座電梯蓋4年挨批 議員：黃珊珊應內省

黃珊珊何時辭職參選？ 柯文哲：不太可能最後半個月才辭

高虹安痛批竹市首長雙辭「離譜」 綠營反駁：負責任

相關新聞

用馬桶水做晶圓！再生水幫南科解渴 價格貴一倍賣得出去？

南台灣愈來愈渴，連農夫都被鼓勵節水，工業更為水荒焦慮。就在這時候，洗衣水、馬桶水正進入南科，變半導體製程用水。把民生污水過濾成高級再生水，是解決缺荒方式之一，但自來水一度12元、再生水20元，貴了近一倍，科技廠買單嗎？

全台水稻第一受災區！愈好吃的米受創愈重 池上冠軍米恐變空心米？

過去總認為，池上水稻擁有獨特地理優勢，不受氣候變遷影響，但根據最新推估，東部連續不降雨日數的增幅是全台最大，加上水資源調度更為不易，面對氣候變異挑戰恐怕是首當其衝。

手機使用久了小指痛嗎？記得換手以預防「智慧手機小指」

伸出經常拿智慧手機的那隻手，再看看這隻手的小拇指是不是有小凹陷。雖然「智慧手機小指」（Smartphone Pinkie / Smartphone Pinky）是老生常談，但這狀況仍實質影響部分手機用戶的手指健康。

台灣機車族通病...他打方向燈轉彎卻吃罰單 網曝真實理由：乖乖繳錢吧

一不小心就違規！日前一名網友因「未依規定打方向燈」而收到1200元罰單，但從照片看來明明有打方向燈，令他不解自己到底為何違規。貼文曝光後，許多網友才分析原PO收到罰單的真正理由。 這名網友透過臉

2022台北國際食品展 五大主題呈現食安成果

台北國際食品展本月22日起一連4天在南港展覽館2館4樓舉行，前三天限食品、食品機械、生技製藥設備、包裝、飯店餐飲設備相關...

北捷旅客最常遺失「隨身包包」遺失地點多為車廂內

台北捷運每天有近110萬人次搭乘，難免會有旅客遺忘隨身物品。根據北市捷警隊統計，今年1月到5月期間，共受理290件遺失物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。