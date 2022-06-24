7-ELEVEN發揮永續綠「食」力！架構在地最大農漁蔬果供應鏈

7-ELEVEN架構最大在地採購農漁蔬果供應鏈，以「穩定採購」、「可持續性」、「計畫支持」等3大策略展現綠「食」力。包括鮮食商品持續選用在地優質米與時令食材，並串接「i預購」、「i划算」平台，以數位工具輔助線上銷售生鮮和水果；自2017年起與統一超商好鄰居文教基金會攜手扶植社企青年，陸續引進花蓮友善海洋洄游吧鬼頭刀魚片、三峽在地小農豆漿「禾乃川國產豆製所」，使超過6,400間的7-ELEVEN門市成為在地農漁蔬果最貼近消費者的首要通路，與消費者共同支持在地永續發展。

以「地球永續．你我日常」推動綠色營運的7-ELEVEN，多年來落實產銷永續計畫，為推廣低碳飲食，選用在地食材可助於減少食物碳足跡，近兩年統一超商共採購8.4萬噸在地農產品、2021年在地採購量占總體比例更較前一年度成長11%，持續支持本土農漁蔬果，讓消費者於日常消費中即能親身實踐低碳永續飲食。

7-ELEVEN運用商品開發力將優質在地食材開發成鮮食、現調飲品等差異化商品，提升在地農漁產品附加價值，以長期穩定的採購方式讓在地農產品可持續性發展。例如自有鮮食共有超過60種品項使用台稉9號米及台南11號米，包含御飯糰、燴飯、咖哩飯、炒飯、便當等，均取得農糧署認可「台灣米標章」，也與農糧署合作冠軍炒飯，或是推出本地養殖鰻魚製作的蒲燒鰻御膳、御選蒲燒鰻飯糰；去年舉辦「阿里山精品咖啡季」採購在地咖啡豆支持本土咖啡小農、CITY現調飲品使用在地檸檬等，讓民眾在7-ELEVEN消費的過程共同支持在地農漁商品，進而對應聯合國永續發展目標SDG12責任生產與消費。

7-ELEVEN同步架構高品質的生鮮蔬果供應鏈，依不同產季引進順應季節所種植的在地新鮮蔬果，目前已與超過40個產銷班、300多位果農合作，並化身選果專家，於「i預購」平台販售具產銷履歷、符合法規標準認證的在地優質農特產品，也藉「i划算」於手機群組揪團，使門市成為果農穩定產銷通路。適逢盛夏芒果季節，本周主打產量稀少、來自台東的「夏雪芒果」，以及屏東枋山的「愛文芒果」、市面少見的「玉文芒果」、尺寸比臉大的「金煌芒果」等。

7-ELEVEN預購平台經營在地冷凍水產多年，「嚴選素材鮮物即饗專區」販售在地的「龍虎石斑清肉」、「宜蘭帶卵母香魚」、「澎湖透抽」等漁獲。線上平台「i預購」有10餘款產銷履歷認證的在地優質水產，包括虱目魚、鱸魚、秋刀魚等；門市團購「i划算」近期也因應產季上架來自高雄永安區漁會的「龍虎斑魚片」、屏東產銷班養殖的「龍膽石斑魚片」，並於冷凍「嚴選素材鮮物」專區販售在地養殖的「安永鮮凍龍虎斑魚排」，可於線上訂購或就近到門市採買。