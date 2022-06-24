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別再「冰敷」止鼻血！ 醫曝2妙招更有效

聯合新聞網／ 綜合報導
近期天氣變化大，許多人受流鼻血所苦。示意圖/Ingimage
近期天氣變化大，許多人受流鼻血所苦。示意圖/Ingimage

近期天氣變化大，一不小心就可能流鼻血。「急診柯南˙翁梓華醫師發文表示，近期因流鼻血到急診就醫的病人開始增加，因此他分享幾個止鼻血的妙方，提醒大家別再用「冰敷」止血。

翁梓華發文表提到，臨床上常見流鼻血的位置在鼻中膈前端，易受手指或冷空氣刺激，黏膜下四面八方匯集的血管叢就可能破損，導致流鼻血。

流鼻血時很多人下意識會用冰敷來止血，翁梓華解釋，在2003年一篇醫學研究指出：「『冰敷』並不會讓流血的地方血流變慢，同時流鼻血的時間不會比較短。」因此正確止鼻血的方式應是「熱敷」。

翁梓華分享，據醫學學理，若要正常發揮凝血功能，要依靠血液中的「凝血酵素」，在一定的溫度範圍內，溫度越高酵素反應越快，就能越快達到止血效果。

翁梓華用水管來說明，當稍微堵住水管時，水的流速會加快，放開時流速會減緩。而血管遇到高溫時會「舒張」，血流就會比較慢。若血管遇冷收縮，反而會加快鼻血流速。越慢的流速，凝血因子更容易沈積，止血會更快。翁梓華表示：「在醫院手術房，要止血的時候，我們也都是用溫水不是用冰水唷！」

翁梓華貼出講解圖，破解流鼻血要冰敷的迷思。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師
翁梓華貼出講解圖，破解流鼻血要冰敷的迷思。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師

不過部分家長可能認為，用熱敷替孩子止鼻血難度太高。翁梓華再補充一個小撇步：「給他吃冰棒！」翁梓華補充，雖然上述說明止鼻血要用熱敷效果比較好，不過嘴巴和鼻子有一段距離，嘴巴裡的低溫不會直接傳到鼻腔。

據2012年的論文指出，含冰塊鼻血流速能減少約23%。當含著冰塊時，嘴巴的冰刺激會讓交感神經興奮，促使鼻子血管擴張，改變鼻子血流流速，進而達到止血的效果。

翁梓華表示，若要幫孩子熱敷止鼻血難度太高，可以改用「口含冰塊」也能緩解。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師
翁梓華表示，若要幫孩子熱敷止鼻血難度太高，可以改用「口含冰塊」也能緩解。圖擷自急診柯南．翁梓華醫師

不過若是血流不止還是要到急診，交由醫師評估後續治療方式。翁梓華最後分享：「流鼻血、熱敷、吃冰塊，一個看似不合理的組合，卻能真正讓鼻血更快速地停止唷」。

醫師

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