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白米甕砲台遊客中心啟用 基隆西岸文化觀光廊帶新亮點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影
白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影

基隆第一個古蹟砲台區遊客服務中心今天啟用，歷經1年多修復市定古蹟白米甕砲台修復工程完工，除砲台本體以原有工法修復，並將觀測所鐵堡進行情境復原，白米甕砲台遊客服務中心原為裝填砲彈的彈廠，搖身一變提供遊客諮詢及導覽服務，讓西岸文化觀光廊帶成為旅遊亮點。

文化局長陳靜萍說，修復工程以當時的建築工法重建，上方的芬克式鋼筋構造是日治時期建築的主要特色，在修復工程中，亦重現這樣的特殊工法。而木窗、木門及鋼筋上的木質天花板，則是以最初彈廠的木質構造為靈感再加以設計。

在展示方面，透過設計團隊的精心規畫，遊服中心展現的意境，以周圍的自然環境為主。鋼筋上綁有許多溫柔的乾燥花，並搭配柔和黃光及原有的淡淡木質香味，打造出自然溫和的氣氛。

市長林右昌今天與文化局長陳靜萍、觀銷處長曾姿雯及張秉鈞、莊敬聖、宋瑋莉等多名議員、里長等到場，林右昌指出，白米甕砲台被列於大基隆歷史場景再現整合計畫中，基隆西岸最重要的一環，不僅是重要文化古蹟，也是防禦基隆港的象徵之一。

由彈廠改建的白米甕砲台遊客服務中心，在日治時期原為裝填砲彈及收納的地方，現已改為園區的展示區及解說中心，讓民眾可以從中得知白米甕砲台的起源與歷史意義。

林右昌提到，白米甕砲台遊客服務中心啟用，將西岸文化觀光廊帶包括基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔等串接起來，完整步道可以通達之外，以遊客服務中心為起點，為縱走西岸觀光廊帶的遊客，講述白米甕砲台歷史，也讓遊客更能體會基隆西岸歷史風情。

導覽服務透過網路預約，使遊客及民眾更加認識白米甕砲台的歷史脈絡。由專業的導覽員帶著遊客實地講解，了解更詳盡的基隆要塞以及砲台的知識。

白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影
白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影
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白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影
白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影
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白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影
白米甕砲台遊客服務中心今天啟用，為西岸文化觀光廊帶新亮點。記者游明煌／攝影

基隆港 林右昌

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