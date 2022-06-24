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7月天空很精彩！月底將有五流星雨同場齊舞

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
6月22日的太陽。圖／台北市立天文館提供
6月22日的太陽。圖／台北市立天文館提供

台北市立天文科學教育館今天表示，7月的天空非常精采，除了白天很有天象感，月底還有五個流星雨同台齊舞，加上當時的月相接近朔月，觀察條件極好，欣賞起來不輸一場大流星雨，提醒民眾不要錯過。

台北天文館表示，7月4日地球過遠日點，雖然當天的太陽離地球最遠，視直徑也最小，但北半球卻進入炎炎夏日，可見太陽直射的威力超過距離的遙遠，同時太陽黑子也超出預期地大量出現，相當有看頭。

台北天文館表示，7月14日的滿月是今年最大滿月，比6月超級滿月還大還亮，也是今年最後一次超級滿月。

「五星」在6月的同現散場後各自成為夜空主角，有著漂亮光環的土星晚上10點就升起，而衛星環繞、帶紋繽紛的木星也在午夜前亮相，有小望遠鏡或雙筒望遠鏡的朋友千萬別錯過。

台北天文館表示，7月28至30日則有四個流星雨連袂極大，雖然除了數量最多的寶瓶座δ南流星雨可達到每小時約25顆外，其他的摩羯座α流星雨、南魚座流星雨、天龍座γ流星雨都是數量不多的小流星雨，但都各有特色地在天空一角發送流星，若再加上正逐漸邁向極大的英仙座流星雨，晚上10點到天亮前竟有五個流星雨同場齊舞，而且月相近朔，觀察條件極佳，觀賞起來不輸一場大流星雨。

台北天文館表示，天文館將於6月25日下午5點在YouTube「台北天文館」頻道舉辦「宇宙紀事」線上講座，詳細介紹這些精彩的天象，以及最新的天文發現等，歡迎大家準時收看。

7月28日晚間夜空示意圖。圖／台北市立天文館提供
7月28日晚間夜空示意圖。圖／台北市立天文館提供

流星雨 天文館

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