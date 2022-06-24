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來比啊！澎湖遙拍玉山 這裡也可拍到離島琉球萬家燈火

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
劉寬仁深夜跨海拍到離島小琉球萬家燈火美照，讓網友驚呼「美呆！」圖／劉寬仁提供
劉寬仁深夜跨海拍到離島小琉球萬家燈火美照，讓網友驚呼「美呆！」圖／劉寬仁提供

網友顏文彬上周在澎湖拍攝玉山主峰，跨海拍下玉山攻頂山友頭燈串起的燈流，引發網友瘋傳。屏東縣泰武鄉咖啡店老闆劉寬仁同一星期，也在深夜跨海拍到離島小琉球萬家燈火美照，讓網友驚呼「美呆！」這張美照不僅引來網友分享，還讓通往北大武山的屏106縣道人車擠爆，不少人深夜驅車只為跨海一睹小琉球美景。

劉寬仁在泰武經營璞玉翡珂咖啡館，店名puivike就是家族姓氏。屏106縣道是通往北大武山必經要道，沿途有不少景觀餐廳，主打絕佳視野，不少遊客口耳相傳，山上可俯看龜島小琉球，但也有人跑了多趟始終「槓龜」看不到。

劉寬仁說，12日深夜11點多，打烊準備下山，因為剛下過雨，萬里晴空無雲，看到20多公里外的小琉球閃閃發光，特別迷人，隨手拿起剛入手的二手單眼相機，搭配俗稱小小黑70-300mm鏡頭，瞬間就留下小琉球孤懸海外美景。

「海拔780到800公尺附近，其實隨時都可以看到小琉球，就在海的那一邊。」劉寬仁說，從泰武山區眺望小琉球幾乎是生活日常，打開窗戶隨時可看到。不過高屏地區空汙嚴重，不時也可看到石化工業區廢氣煙塵直衝屏東而來，此時眼前就只剩一片霧霾。

劉寬仁說，拍下小琉球美照後，屏106縣道這幾天人車爆量，特別是入夜之後，吸引不少人上山朝聖，但也呼籲遊客小心行車，共同維護環境。

劉寬仁在山上遙望小琉球已成生活日常，但高雄空汙嚴重，也常見到廢氣煙塵直衝屏東而來。圖／劉寬仁提供
劉寬仁在山上遙望小琉球已成生活日常，但高雄空汙嚴重，也常見到廢氣煙塵直衝屏東而來。圖／劉寬仁提供
從屏東縣泰武山區眺望離島小琉球，距離約20多公里。圖／翻攝Google Maps
從屏東縣泰武山區眺望離島小琉球，距離約20多公里。圖／翻攝Google Maps

小琉球 咖啡館

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