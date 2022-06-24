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武陵農場「一丈紅」成林 竟是猴群「無心插柳」造成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台灣獼猴時常於武陵農場吃花「大快朵頤」，也意外造就「蜀葵小花林」。圖／武陵農場提供
台灣獼猴時常於武陵農場吃花「大快朵頤」，也意外造就「蜀葵小花林」。圖／武陵農場提供

台中武陵農場除有繡球花大爆發外，蜀葵小花林也神秘盛開，成為農場另類驚喜彩蛋。武陵農場表示，原僅種植少數蜀葵花美化環境，怎料遭猴群大快朵頤，反刺激其基部側枝、側芽萌發生長，「無心插柳」成蜀葵小花林。

武陵農場副場長胡發韜表示，近期有遊客發現武陵農場除了美麗的「水中繡球花毯」與比臉比頭更大的繡球花大爆發外，在妙高台對面與梅花林間，發現不少蜀葵花組成的「神祕蜀葵小花林」，且面積範圍呈不規則帶狀分布。

這片神秘蜀葵小花林要歸功頑皮猴子「無心插柳」與「偶然巧合」相互結合功勞。資深員工私下透漏，妙高台對面花圃，早年種植少數蜀葵花優化景觀，怎料頑皮愛吃的猴子，時常偷摘蜀葵頂端、最嫩多汁的幼芽大快朵頤，殊不知反而打破了蜀葵植物的「頂端優勢」，誘發刺激其基部，萌發更多的側枝與側芽。

此原理與杭菊需人工摘心去頂芽，產生更多杭菊花朵相同，因此形成數量更多的蜀葵開花枝條，進而開更多花、結更多種子，經年下來，蜀葵花種子於附近泥土再發芽、茁壯繁殖，形成美麗壯觀的「猴子」蜀葵小花林。

錦葵科蜀葵屬多年生草本的直立植物，莖直立，高度約1至2公尺以上，又稱「一丈紅」，花色艷麗，花朵大，花為腋生，成總狀花序，尤其他大型的單瓣花、重瓣花，由主莖下方往上逐漸綻放時，非常引人注目。

蜀葵繽紛亮麗、多彩多變，有白、粉紅、桃紅、絳紅、紫紅色等多層次花色，花瓣亦有單瓣、重瓣等不同變化，美麗景色吸引遊客駐足，賞花拍照。

武陵農場表示，蜀葵的花語為夢，是彰顯堅持追求夢想，對夢想的執著。用來祝福有夢想的人，鼓勵為夢想付出努力，進而實現；武陵農場因海拔較高，蜀葵花期較平地遞延，花期從6月到7月中旬都是賞花期，遊客於花期間來場旅遊，不妨抽空看看這片神秘的蜀葵小花林。

武陵農場「一丈紅」蜀葵花林綻放。圖／武陵農場提供
武陵農場「一丈紅」蜀葵花林綻放。圖／武陵農場提供
武陵農場「一丈紅」蜀葵花林綻放。圖／武陵農場提供
武陵農場「一丈紅」蜀葵花林綻放。圖／武陵農場提供

武陵農場 夢想 猴子

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