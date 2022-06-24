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環團三度公布通路減塑結果 點名全聯退步最多

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
超市生鮮近9成以塑膠包裝。圖／綠色和平提供
超市生鮮近9成以塑膠包裝。圖／綠色和平提供

環團綠色和平第三度發布台灣8家超商、超市、量販通路減塑評比結果，零售通路減塑表現持續進步，家樂福、統一超商、全家便利商店首次提升至「須持續進步」等級，但超市龍頭全聯福利中心因先前減塑承諾遲未行動，也沒有再更新減塑目標，排名退步最多。

綠色和平專案主任張凱婷表示，零售通路大量使用一次性包裝，業者三年來逐漸掌握塑膠使用量，也陸續推行裸賣、重複填裝、循環杯等創新措施，對於源頭減塑有正面意義，認為全聯退步意味「只說不做就會落後」。

張凱婷表示，綠色和平自2019年開始針對台灣關鍵零售業進行減塑調查，零售通路在過去三年陸續盤查並揭露塑膠足跡、成立專案減塑小組、推動無塑示範區等作為，包括家樂福、統一超商、全家便利商店3家通路從前幾次的「表現差勁(0-39.9分)」等級成長到「須持續進步(40-69.9分)」等級。

調查發現，家樂福獲得分數最高45.9分，並在減塑政策、減量行動、倡議與創新三項表現排名第一，而排名第6的全聯福利中心獲得20.1分，市佔龍頭中上述三項表現最差。排名第2的統一超商則在資訊透明項目表項最優，好市多在塑膠包裝資訊透明的部分表現欠佳。

張凱婷說，全聯曾承諾2021年50%蔬果裸賣、設定減塑短中長期的目標策略、評估減化包裝包材設計、提供容器租用、設置洗潔精填充站或開發環保包裝技術等作法。但如今，全聯回覆表示裸賣僅適用部分根莖類產品；也只在兩家分店內導入循環杯機台，其他計畫都沒有下文。

她表示，目前超市所販售蔬果近9成使用塑膠包裝，和同業相比，全聯在北、中、南，擁有六座生鮮處理廠、三座物流廠、跟超過200位小農穩定合作，應可發揮供應鏈優勢、研議規模化重複使用包裝的作法，設定積極的重複使用目標。

根據環團統計，零售通路10大類品項一年至少產生36億件垃圾，呼籲通路業者以重複使用25%為目標，達到2025年塑膠減量50%，透過實質減量取代現行的輕量化或替代材質策略，並增加無包裝商品選項、採行重複使用方案，提供消費者在購物時更無塑的選擇。

環團綠色和平第三度發布台灣8家超商、超市、量販通路減塑評比結果，家樂福最優，點名全聯退步最多。圖／綠色和平提供
環團綠色和平第三度發布台灣8家超商、超市、量販通路減塑評比結果，家樂福最優，點名全聯退步最多。圖／綠色和平提供
環團綠色和平第三度發布台灣8家超商、超市、量販通路減塑評比結果，家樂福最優，點名全聯退步最多。圖／綠色和平提供
環團綠色和平第三度發布台灣8家超商、超市、量販通路減塑評比結果，家樂福最優，點名全聯退步最多。圖／綠色和平提供
零售通路蔬果塑膠包裝。圖／綠色和平提供
零售通路蔬果塑膠包裝。圖／綠色和平提供

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