快訊

乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火龍果不敵南台灣豔陽 研究人員靠這招降溫

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
火龍果的光合作用屬於景天酸代謝模式，氣孔會在白天關閉，到傍晚至清晨較低溫時打開，可減少水分散失，但不利於夏季白天高溫期散熱。圖／高雄農改場提供
火龍果的光合作用屬於景天酸代謝模式，氣孔會在白天關閉，到傍晚至清晨較低溫時打開，可減少水分散失，但不利於夏季白天高溫期散熱。圖／高雄農改場提供

夏天到來，也進入火龍果產季，原生於熱帶雨林的火龍果雖然是仙人掌科植物，但其實不如既定印象中的耐熱，為改善夏季果園環境、降低火龍果熱傷害，農委會高雄農改場將物聯網導入果園管理，透過感測器，隨時監控果園溫度及結合原有的噴灌設計，在溫度過高時立即進行灌溉，迅速降低果園及及枝條溫度，減緩夏季紅龍果枝條黃化情形。

高雄場場長戴順發表示，火龍果的光合作用屬於景天酸代謝模式，氣孔會在白天關閉，到傍晚至清晨較低溫時打開，可減少水分散失，但不利於夏季白天高溫期散熱。因此，夏季的強光高溫常導致紅龍果枝條發生黃化甚至壞疽。

他表示，若火龍果花朵發育期間的白天高溫超過35℃，也容易使得花粉活力降低，影響授粉授精，導致果實發育不良。

因此，高雄場在紅龍果園嘗試導入物聯網進行氣象資訊的收集，並依據回傳的數據啟動控制器進行噴灌。研究概念來自大部分的紅龍果園都設有灌溉系統，如果想要升級成智慧化的管理，只需要再配置環境傳感器及附有流量計的灌溉控制器，並裝設Wi-Fi路由器供數據傳輸，即可使紅龍果的生產晉級智慧農業，投入成本相對節省，最重要的是立即而有效。

他說，在高雄場輔導的示範果園，目前設定在上午11點至下午2點間，每隔1小時執行1次，當均溫高於35℃且相對濕度低於75%時，即啟動噴灌5-10分鐘。如環境條件未到達設定標準，則不啟動灌溉，避免雨天灌溉，以節約用水。

此外，利用Line成立灌溉群組，並以程式積木寫入訊息推播的功能，噴灌啟動及結束時都會推播訊息通知農友。在低溫期，條件不足以啟動灌溉天數超過3日時，也會以Line推播提醒農民評估是否需進行灌溉，達到「人機共同決策模式」的目標。

他表示，過去，農民大多使用定時器控制或以手動開關馬達來進行灌溉管理，不僅勞力且無法及時降低果園溫度，目前該場已成功透過修改原有的灌溉線路，導入物聯網系統模式，不僅能節水、節能，並有效降溫減緩枝條黃化，且不需經常到田間開關水源，節省了許多來往田區的人力。

火龍果 紅龍果 高溫

延伸閱讀

藝術家果園涉性侵、猥褻身障男學員 二審判3年8月

2040農業淨零碳排 果園做草生栽培增土壤碳匯量

南台灣首間「TOM FORD BEAUTY」獨家進駐新光三越台南新天地

台南西港灌溉渠道遭偷倒廢油 緊急設攔油索阻汙染

相關新聞

用馬桶水做晶圓！再生水幫南科解渴 價格貴一倍賣得出去？

南台灣愈來愈渴，連農夫都被鼓勵節水，工業更為水荒焦慮。就在這時候，洗衣水、馬桶水正進入南科，變半導體製程用水。把民生污水過濾成高級再生水，是解決缺荒方式之一，但自來水一度12元、再生水20元，貴了近一倍，科技廠買單嗎？

全台水稻第一受災區！愈好吃的米受創愈重 池上冠軍米恐變空心米？

過去總認為，池上水稻擁有獨特地理優勢，不受氣候變遷影響，但根據最新推估，東部連續不降雨日數的增幅是全台最大，加上水資源調度更為不易，面對氣候變異挑戰恐怕是首當其衝。

猴痘傳染速度太快又太廣！醫師曝：WHO專家開始擔心了

衛福部疾管署昨公告猴痘為第二類法定傳染病，屬「中等危害風險」，根據第二類規定，如發現疑似病例須在廿四小時內通報。重症醫師黃軒指出，「猴痘傳染速度太快了」，這也是首次出現在中非和西非地區之外的地方大量的快速感染，導致WHO專家們開始擔心，正在討論是否將猴痘列為公共衛生緊急事件。

手機使用久了小指痛嗎？記得換手以預防「智慧手機小指」

伸出經常拿智慧手機的那隻手，再看看這隻手的小拇指是不是有小凹陷。雖然「智慧手機小指」（Smartphone Pinkie / Smartphone Pinky）是老生常談，但這狀況仍實質影響部分手機用戶的手指健康。

清晨4時21分花蓮近海規模4.5地震 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，24日4時21分發生芮氏規模4.5地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方41.9公...

台灣機車族通病...他打方向燈轉彎卻吃罰單 網曝真實理由：乖乖繳錢吧

一不小心就違規！日前一名網友因「未依規定打方向燈」而收到1200元罰單，但從照片看來明明有打方向燈，令他不解自己到底為何違規。貼文曝光後，許多網友才分析原PO收到罰單的真正理由。 這名網友透過臉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。