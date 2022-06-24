火龍果不敵南台灣豔陽 研究人員靠這招降溫

夏天到來，也進入火龍果產季，原生於熱帶雨林的火龍果雖然是仙人掌科植物，但其實不如既定印象中的耐熱，為改善夏季果園環境、降低火龍果熱傷害，農委會高雄農改場將物聯網導入果園管理，透過感測器，隨時監控果園溫度及結合原有的噴灌設計，在溫度過高時立即進行灌溉，迅速降低果園及及枝條溫度，減緩夏季紅龍果枝條黃化情形。

高雄場場長戴順發表示，火龍果的光合作用屬於景天酸代謝模式，氣孔會在白天關閉，到傍晚至清晨較低溫時打開，可減少水分散失，但不利於夏季白天高溫期散熱。因此，夏季的強光高溫常導致紅龍果枝條發生黃化甚至壞疽。

他表示，若火龍果花朵發育期間的白天高溫超過35℃，也容易使得花粉活力降低，影響授粉授精，導致果實發育不良。

因此，高雄場在紅龍果園嘗試導入物聯網進行氣象資訊的收集，並依據回傳的數據啟動控制器進行噴灌。研究概念來自大部分的紅龍果園都設有灌溉系統，如果想要升級成智慧化的管理，只需要再配置環境傳感器及附有流量計的灌溉控制器，並裝設Wi-Fi路由器供數據傳輸，即可使紅龍果的生產晉級智慧農業，投入成本相對節省，最重要的是立即而有效。

他說，在高雄場輔導的示範果園，目前設定在上午11點至下午2點間，每隔1小時執行1次，當均溫高於35℃且相對濕度低於75%時，即啟動噴灌5-10分鐘。如環境條件未到達設定標準，則不啟動灌溉，避免雨天灌溉，以節約用水。

此外，利用Line成立灌溉群組，並以程式積木寫入訊息推播的功能，噴灌啟動及結束時都會推播訊息通知農友。在低溫期，條件不足以啟動灌溉天數超過3日時，也會以Line推播提醒農民評估是否需進行灌溉，達到「人機共同決策模式」的目標。

他表示，過去，農民大多使用定時器控制或以手動開關馬達來進行灌溉管理，不僅勞力且無法及時降低果園溫度，目前該場已成功透過修改原有的灌溉線路，導入物聯網系統模式，不僅能節水、節能，並有效降溫減緩枝條黃化，且不需經常到田間開關水源，節省了許多來往田區的人力。