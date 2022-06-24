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人瑞全身無力腹瀉竟確診 專責病房出院慶百歲壽誕
100歲陳呂姓婦人今年6月中旬因全身無力、連續腹瀉，家人機警查覺異狀緊急送至烏日林新醫院急診救治，檢驗結果為陽性確診，在胸腔內科醫師曾瑞壯及專責病房護理團隊悉心照護下康復出院，恰逢她百歲生日，院方窩心舉辦慶百歲壽誕，現場充滿溫馨與祝福。
醫師曾瑞壯說，患者屬於非典型症狀，收治專責病房治療，所幸患者家人有提早警覺，在尚未演變成肺炎時盡快就醫。他提醒，家中若有長者需留意若出現活動力差、腹瀉、微發燒、胃口差等，快篩陰性但症狀仍持續，請盡快帶至急診評估。
曾瑞壯指出，患者住院期間無明顯咳嗽，胸部X光檢查一切都正常，也無肺炎感染，收治專責病房內，接受抗毒藥物治療，另外有自費施打營養針，一周內活動力提升且改善腹瀉、無力的情形，患者出院時PCR檢驗結果陽性，但CT值30，考量年者長染疫恢復較慢且符合中央規定，臨床不具傳染力，經醫師評估即可解隔出院。
曾瑞壯建議，患者回診時，施打一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，增加保護作用，降低染疫後的重症率、住院率及死亡率，加上感染過Omicron復原後不代表就有抗體，根據臨床發現二次感染更危險，尤其不可大意年長者的症狀表現恐會更嚴重。
烏日林新醫院院長林明輝說，歡慶陳呂奶奶百歲慶生會，由他和曾瑞壯、專責病房護理團隊祝賀，一齊歡唱生日快樂歌，場面喜氣熱鬧，讓陳呂奶奶開心與大家揮手。家人也感謝醫護照護，才能這麼快康復回家。
林明輝說明，烏日林新醫院為新冠肺炎專責醫院，堅守防疫最前線，專責病房共計34床，疫情期間幾乎滿床，醫護人員冒著被感染的風險守護確診者健康，收治年紀最小病人為年僅2歲幼兒，最年長為百歲老奶奶。
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