《北海大英雄》推出10年後發行中英對照版 翻譯竟是他

繼前文化部長鄭麗君近期翻譯《小王子》法翻中繪本，民進黨連江縣黨部主委李問則是翻譯馬祖繪本《北海大英雄》中翻英，並在昨日由聯經出版社推出，李問說，會投入繪本翻譯，除了推動英語學習之外，更希望透過英文版的書籍，將馬祖獨一無二的戰地文化「前線」經驗，推廣給更多國際友人認識。

李問透露，在馬祖的小島生活，許多馬祖居民都具有「斜槓」多重身分。他從來沒想過，會因為在馬祖的緣分，出版一本童書翻譯作品。他說，3年前，他因緣際會在選舉期間，開始以馬祖在地主題繪本，作為免費兒童英語教學活動的教材。

當時的他，常會把自己喜愛的中文繪本翻譯成英文後，用簡報秀在投影布幕上，和小朋友進行互動。不知不覺，就這樣翻譯了許多馬祖在地的繪本。去年，李問和聯經出版社聯絡，就這樣把當時的翻譯化為實體出版品，催生這本雙語繪本的誕生！

「北海大英雄」中文原著於2012年由東莒國小校長劉碧雲撰寫、插畫家張振松繪製，生動又感人的著作中，介紹馬祖的戰地文化與軍事坑道，描繪當年的阿兵哥開鑿防禦工事的艱辛過程。時隔多年，也傳達和平與自由的可貴。

原著出版10周年後，「北海大英雄」於今年發行中英對照版，此外，也將推出電子書及有聲書中英文朗讀版。

李問表示，感謝作者劉校長以生動而優美的文字，把馬祖戰地文化重要的歷史經驗介紹給下一代的孩子。李問也強調，當年許多國家經歷冷戰對峙的情形，突顯馬祖的戰地文化屬於「世界級」的景點，相信許多國際友人都會對這本繪本感到有共鳴。