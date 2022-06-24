疫情後搶攻暑假商機 麗寶樂園推平日390元爽玩水陸雙園

伸出經常拿智慧手機的那隻手，再看看這隻手的小拇指是不是有小凹陷。雖然「智慧手機小指」（Smartphone Pinkie / Smartphone Pinky）是老生常談，但這狀況仍實質影響部分手機用戶的手指健康。

2022-06-24 10:38