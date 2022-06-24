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疫情後搶攻暑假商機 麗寶樂園推平日390元爽玩水陸雙園
新冠疫情肆虐，重創國內觀光產業，7月暑假將至，台中麗寶樂園度假區搶先推出暑假優惠，6月27日起平日爽玩水陸雙園只要390元。
麗寶度假區指出，不用等國旅振興方案， 27日起到暑假，平日「探索世界」加「馬拉灣」水陸聯票只要390元，兩大主題樂園一次滿足，盡情享受夏日歡樂時光。
麗寶樂園渡假區表示，暑假即將到來，把握全家大小出遊的好時機，不用苦等交通部觀光局國旅振興方案，提前三周將優惠回饋給遊客。
原價1300元的水陸聯票，6月27日起平日超殺有感價3折390元，一次暢遊雙主題樂園「探索世界」與「馬拉灣」，CP值爆表，假日12歲以下小朋友只要一名大人現場購買全票陪同就可免費入園。
麗寶樂園度假區提到，除遊樂園區旅遊聯票外，麗寶福容大飯店也推出暑假訂房早鳥優惠，六月底前官網訂房，即加贈500園渡假區禮券；麗寶OUTLET MALL也推出涼夏家電特賣會等好康活動。
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