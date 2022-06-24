爸媽救星！Cooler Master酷碼科技首推「創客夏令營」
漫長暑假即將到來，部分家長肯定還在苦惱孩子們的行程該怎麼安排？Cooler Master酷碼科技為了讓孩童能有個寓教於樂的假期，7月4日起首次針對9～12歲，就讀國小三～六年級的學童推出「Master Maker創客夏令營」活動，採取STEAM主題式教育，培養孩童建立創客精神，分別設計入門和進階各2款的DIY實作課程，共推出2梯次可彈性自由搭配課程，包含電腦硬體、系統規格、周邊設備和PC電腦機殼改造等面向，不僅讓孩童學習科技產業的技能與知識，全程更採用全英文教學，增加國際競爭力。
全球電腦硬體與散熱產品品牌Cooler Master，近年積極推廣教育科技，Master XP亞太區負責人林長毅表示，今年初舉辦的創客冬令營，報名熱度和家長的反饋讓他印象非常深刻，也觀察到年輕學子甚至是Gen Z族群其實非常熱衷學習和接觸新科技，成果發表也相當令人驚豔，這也更堅定Cooler Master培育科技種子力的理念。
Cooler Master結合多年技術資源，提供前瞻性與啟發性的夏令營實務課程，入門課程包含「電腦硬體&認識攝影與剪輯」及「電腦硬體&認識行銷」；進階課程則有「電腦系統規格&水冷式散熱」及「電腦周邊設備&PC電腦機殼改造」，讓孩子們獲得好玩又紮實的科技學習體驗。課程中雖然採用小班制的全英語教學，但每班皆有精通中英雙語的助教陪同，幫助不熟悉英語的學員完整參與課堂互動。Cooler Master在課程設計上也力求差異化，透過實作課程帶入基礎理念，全面啟動孩子們的學習力。而為了傳播Master XP「酷玩行者」科技跨界融合的成功經驗，未來也將持續深入校園，朝產學合作的方向前進，深化科技人才的培育。詳情可至ACCUPASS活動通報名：https://bit.ly/3xuQV8l。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言