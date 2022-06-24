爸媽救星！Cooler Master酷碼科技首推「創客夏令營」

漫長暑假即將到來，部分家長肯定還在苦惱孩子們的行程該怎麼安排？Cooler Master酷碼科技為了讓孩童能有個寓教於樂的假期，7月4日起首次針對9～12歲，就讀國小三～六年級的學童推出「Master Maker創客夏令營」活動，採取STEAM主題式教育，培養孩童建立創客精神，分別設計入門和進階各2款的DIY實作課程，共推出2梯次可彈性自由搭配課程，包含電腦硬體、系統規格、周邊設備和PC電腦機殼改造等面向，不僅讓孩童學習科技產業的技能與知識，全程更採用全英文教學，增加國際競爭力。

全球電腦硬體與散熱產品品牌Cooler Master，近年積極推廣教育科技，Master XP亞太區負責人林長毅表示，今年初舉辦的創客冬令營，報名熱度和家長的反饋讓他印象非常深刻，也觀察到年輕學子甚至是Gen Z族群其實非常熱衷學習和接觸新科技，成果發表也相當令人驚豔，這也更堅定Cooler Master培育科技種子力的理念。