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猴痘傳染速度太快又太廣！醫師曝：WHO專家開始擔心了

聯合新聞網／ 綜合報導
過去一個月全球各地通報一千多個猴痘病例，世衛警告，這種疾病在數十國傳播開來的風險「確實存在」。圖為一名猴痘患者的手。（路透）
過去一個月全球各地通報一千多個猴痘病例，世衛警告，這種疾病在數十國傳播開來的風險「確實存在」。圖為一名猴痘患者的手。（路透）

衛福部疾管署昨公告猴痘為第二類法定傳染病，屬「中等危害風險」，根據第二類規定，如發現疑似病例須在廿四小時內通報。重症醫師黃軒指出，「猴痘傳染速度太快了」，這也是首次出現在中非和西非地區之外的地方大量的快速感染，導致WHO專家們開始擔心，正在討論是否將猴痘列為公共衛生緊急事件。

猴痘是種「人畜共通疾病」，與天花病毒同屬，臨床症狀也類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。傳染途徑為直接接觸、食用感染動物或是密切接觸到猴痘感染者。

黃軒在臉書粉專中貼文指出，猴痘23日新增病例共282例，全球確診病例共3725例，「傳染速度太快了」，猴痘主要有兩種病毒株，包括西非、中非，症狀為發燒、頭疼、腫脹、背疼、肌肉酸痛和全身無力，接著就會出現皮疹，往往先從面部開始，然後蔓延到身體其他部分，最常見的是在手掌和足底。最終結痂脫落之前會發生不同變化和不同階段。皮膚破損可能會導致疤痕。

黃軒表示，「世界衞生組織開始擔心了」，他解釋，猴痘這種感染本來很溫和，僅限在非洲大陸內，但這次是猴痘首度出現在中非和西非地區之外的地方大量的快速感染。現在全球流行的猴痘有84％來自歐洲，非洲只佔了3％病例，美洲也出現12％病例。

黃軒指出，「由於猴痘病毒首次蔓延擴散到非洲以外的地方，傳播太快又太廣，連亞洲地區也出現了，全球五大洲已經淪陷，於是WHO專家們開始擔心了，今明兩天正在討論是否將猴痘列為國際關注的公共衛生緊急事件」。

猴痘 WHO 傳染病

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