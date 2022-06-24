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乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

氣質女星、圍棋女神都靠「以光養膚」保養？ 皮膚科權威醫師：三大優勢勝出

文／ 張念慈

「星動光」獲得主持人謝哲青、演員簡嫚書、圍棋職業棋士黑嘉嘉、演員連俞涵、歌手HUSH等人推薦。 圖╱Lumenis提供
「星動光」獲得主持人謝哲青、演員簡嫚書、圍棋職業棋士黑嘉嘉、演員連俞涵、歌手HUSH等人推薦。 圖╱Lumenis提供

抗疫久戴口罩冒出擾人痘痘、夏季擔心日曬膚色不均勻、老化細紋洩漏年齡秘密…各種美麗問題讓人好苦惱！氣質女星簡嫚書、圍棋女神黑嘉嘉透露，今夏最夯保養趨勢「以光養膚」，不但溫和恢復期短、一次解決肌膚各種問題，是自帶美肌功能的秘密武器！

「星動光」發表會現場，品牌大使不靠修圖、濾鏡就擁有透亮肌膚，贏得眾人讚賞。 圖╱Lumenis提供
「星動光」發表會現場，品牌大使不靠修圖、濾鏡就擁有透亮肌膚，贏得眾人讚賞。 圖╱Lumenis提供

九大領域佼佼者都以光養膚

全球科技光療研發領導品牌科醫人Lumenis，2022年推出星動光smoothglo®療程，帶來「以光養膚」保養觀念。星動光的九種專業濾片，代表不同顏色光譜與治療波長，讓皮膚透亮無瑕，就像閃閃發亮的星光一樣。

「星動光」也獲得來自不同專業領域的九位品牌大使一致推薦，包括主持人謝哲青、演員簡嫚書、圍棋職業棋士黑嘉嘉、演員連俞涵、歌手HUSH、造型師邱美寧、占星師蘇飛雅、諮商心理師蘇予昕、營養師Feibi黃乙心，都認同星動光可當作定期保養，讓膚質持續維持光彩動人。

發表會現場，九位大使不靠修圖、濾鏡就擁有透亮肌膚，贏得眾人讚賞。主持人謝哲青表示，長期錄製外景節目，容易出現曬斑，透過專業的9大濾片解決困擾已久的膚況問題。33歲的簡嫚書笑說，星動光讓她保持好膚況，可以很不心虛地演18歲高中生。

連俞涵常苦惱拍戲熬夜造成膚色不均與色素沈澱，星動光可幫助提亮肌膚光澤更易上妝。職業棋士黑嘉嘉分享，肌膚易因陽光曝曬導致泛紅，星動光讓她保持肌膚水嫩感。剛入圍今年金曲最佳作曲人的歌手HUSH，星動光可以針對不同皮膚問題客製化保養，全臉保養無死角。

醫師許乃仁指出，星動光透過「OPT」九大專業濾片更可客製化改善各種肌膚問題，節省治療時間並提升安全性。 圖╱張念慈攝影
醫師許乃仁指出，星動光透過「OPT」九大專業濾片更可客製化改善各種肌膚問題，節省治療時間並提升安全性。 圖╱張念慈攝影

皮膚科權威醫師推薦三大優勢：九大濾片、痘痘肌、定期保養

現行醫美療程眾多，根據醫界觀點，「星動光」有何特別之處？皮膚科權威醫生許乃仁、許哲豪、曾世鳴表示，星動光具備「九大濾片客製化解決各種肌膚問題、改善痘痘肌、方便定期保養」三大優勢，成為醫界新寵。

醫師許乃仁指出，目前皮膚保養常見問題包括療程容易出現傷口、恢復期長、僅能治療單一問題等，但星動光透過「OPT」專利科技，將穩定的方形波能量多種多種分段輸出，層層推疊熱效應，避免對健康肌膚的傷害，九大專業濾片與電波搭配更可客製化改善各種肌膚問題，節省治療時間並提升安全性。

醫師許哲豪表示，星動光抗痘濾片可減少痘痘肌問題。 圖╱張念慈攝影
醫師許哲豪表示，星動光抗痘濾片可減少痘痘肌問題。 圖╱張念慈攝影

夏季悶熱又需要戴口罩，口罩摩擦、清潔不足讓不少人都出現口罩肌問題，產生皮膚脆弱、粉刺、痘痘困擾。醫師許哲豪表示，星動光透過雙波淨痘濾鏡，減少肌膚出油、殺菌消炎，改善泛紅痘、黑痘疤，加上波長溫和，避免爆痘狀況產生。

如果膚況很好，也可以使用星動光嗎？醫師曾世鳴笑說「人會老，斑會長，當然是要趁青春美麗時先保養啊！」比起老化後才解決肌膚問題，不如趁膚況好時先努力維持，星動光使用過程舒適幾乎無痛、恢復期短、可以客製化控制波常能量，適合日常保養使用。

醫師曾世鳴認為，星動光適合日常保養使用。 圖╱張念慈攝影
醫師曾世鳴認為，星動光適合日常保養使用。 圖╱張念慈攝影

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