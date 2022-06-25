該動起來了！這些人生必做清單你完成了哪些？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「人生必做」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議6大人生必做清單有哪些。

近期在Instagram上有不少網友分享自己的「人生已完成清單」，將已做過的事情劃掉，再看看還有什麼事情未曾做過。而回顧過往經歷的同時，許多人也開始針對「人生必做清單」提出討論，究竟有哪些事被網友們列為此生不容錯過呢？想知道就一起看下去吧！

戶外活動成熱門必做項目 「這件事」讓網友直呼想做卻不敢做？

網友熱議6大人生必做清單網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察人生必做的相關討論，發現與戶外相關的「欣賞大自然美景」、「嘗試戶外活動」及「一個人旅行」均備受討論。其中，「欣賞大自然美景」更是許多民眾認為必做的事，像是「賞極光」就是許多網友的夢想，因整趟旅程價格不菲，加上不易看到，讓不少民眾表示「極光對我來說也是有生之年系列」、「我也想去看極光，人生目標」。另一方面，在高山上「賞日出」也是常見的必做項目，有網友就表示「人生必做清單之一就是站在台灣的最高點欣賞絕美日出」，並提到去「阿里山」及「玉山」等地方賞日出絕對是不容錯過的一大享受。

而「嘗試戶外活動」及「一個人旅行」也有許多討論，尤其是近幾年熱門的「戶外活動」，如「登山」及「露營」就很受網友推崇，有網友就表示「攻頂玉山一直是我人生清單上想要完成的事情」、「人生必做的事就是體驗櫻花樹下露營」等；除此之外，在「一個人旅行」的討論中，也有許多民眾分享「台灣疫情爆發前，我解鎖了人生必做事情清單之一『一人火車環島』」、「人生必做的事情，我自己覺得是一個人出國獨自旅行」，紛紛列出自己的人生必做事情清單。

另一方面，在學生時期常常被列為想做卻不敢做的「通宵一整晚」及「改造自己」也是許多網友關注的焦點，其中，「通宵一整晚」會做的「夜唱」及「夜衝」最受到熱議，有網友就表示「想要解鎖通宵夜唱」、「做一件瘋狂的事：夜衝」等；而也有人認為「改造自己」是人生必定要嘗試的事情，如「染髮」及「刺青」等行為，就有網友分享「今年把漂髮從三十歲前人生清單移除了，因為想來做點叛逆的事」、「染頭髮真的算是我的人生清單之一，但染頭髮真的有很多顧忌」等，可見改造自己需要勇氣。

除此之外，「當粉絲追星」也是一大熱門事項，不少網友認為能看到自己喜歡藝人的演唱會，是在追星途中的一大成就，並表示「人生必做的100件事，其中一項就是看一場巨星演唱會」、「去年最開心的解鎖之一，就是去許多人表示人生必做的清單之一，台灣天團五月天的演唱會」等。

每個人的人生中都有許多夢想，有容易完成的事，也有難以達成的事，但不管如何，先訂下目標才是最重要的，你也有想做卻還沒完成的事嗎？不妨參考網友們的分享，列下自己的人生必做清單吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》