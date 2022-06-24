氣候變遷與心靈環保論壇 7月1日直播分享智慧心法

法鼓山聖嚴教育基金會7月1日舉辦「氣候變遷與心靈環保論壇」，匯聚氣象、經濟、社會、宗教等各界賢達，邀請民眾透過報名視訊會議或線上直播共同參與，共享在動盪中如何保持寧靜安定的智慧，詳情請上論壇專區 https://event.shengyen.org.tw/ 查詢。

主辦單位表示，各界面對氣候變遷已經提出許多解決方案，如農業轉型、減碳生活、愛護地球等。聖嚴師父曾開示，僅僅關注自然環境、物質資源及生態的平衡遠遠不足。因一切的改變都密不可分，且必須從「心」開始。

保護環境應從人們價值觀的改變做起，發展內心的穩定和安全感，才能夠時時處於和平狀態。心靈環保倡導在不可挽回的氣候變遷挑戰中，為大眾謀得安身、安心之道。

主辦單位指出，本次論壇與談者包含中央氣象局局長鄭明典、中研院環境變遷研究中心執行長許晃雄、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、國泰金控投資長程淑芬、台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋、主婦聯盟環境保護基金會常務監察人賴曉芬、作家吳若權等10多位學者專家，及法鼓山僧俗代表也將出席論壇，一起為當前氣候危機，尋找究竟解決之道。

聖嚴教育基金會董事長蔡清彥強調，關心氣候變遷需從每個人從日常生活中做起，推廣吃在地及當季食物、自帶環保餐具、隨手關燈、減少用水、搭大眾交通工具，只要每個人多做一些，從小地方改變開始，減少碳排放量，即使面對氣候的動盪，也會因為行動而獲得寧靜。