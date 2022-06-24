炎夏玩水休閒景點東石漁人碼頭改造整修 暫停戲水
嘉義縣政府興建的沿海景點東石鄉漁人碼頭，文化觀光局2017年以ROT招標，緻圓公司取得20年經營權，但才經營近3年，文觀局以緻圓違約解約，因園區部分設施老舊損壞，縣府先籌800萬元修繕，再爭取觀光局補助6000萬元，改善戲水區域、臨海步道等設施，工程施工中，暫停開放戲水設施。
文觀局說，漁人碼頭目前施工中，封閉海堤步道及戲水設施區域，鯨魚池及白砂池開放中，遊客可放心使用，工程預計12月30日前完工。
雖然園區部分工程進行中，但東石年度夏天重頭戲「海之夏」活動不停辦，將在8月20日、8月21日、8月27日、8月28日登場，規畫活動式戲水空間，歡迎大家來東石吃海鮮、看表演，並可期待微改造的東石漁人碼頭全新面貌。
漁人碼頭獲交通部觀光局補助6千萬元，改善戲水區域、臨海步道等設施，其中戲水區為亮點，以海水、沙灘及彩虹作地景，融合風帆、棕梠樹等意象打造總計8款36支噴水設施，增加戲水區的趣味性及可看性。戲水區不只是好玩又繽紛，本次改善循環淨水系統，採定時淨水讓小小遊客玩得開心，家長也放心。
局長許有仁說，漁人碼頭歷經10餘年，很多設施老舊極需汰換更新，東石為雲嘉南濱海風景區中心，近年持續爭取中央計畫改善東石漁人碼頭，就是為了讓遊客有個安心、舒服且趣味環境。
東石不是只有美味的蚵仔而已，嘉縣也有一個不輸貢寮、不輸墾丁，好吃又好玩的東石漁人碼頭。讓各地遊客了解嘉義從阿里山、故宮到東石，山、海、平原處處皆有好吃又好玩的地方。
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