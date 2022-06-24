晴朗炎熱體感溫度恐逾40度 彭啟明：周日起天氣稍改變

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天上午各地晴朗炎熱高溫，午後熱對流發展。預計今天也類似昨天的情境，上午的高溫各地仍有機會到達34-37度，局部地區因風速較弱，通風環境較差等當地條件，仍有可能到達37-38度，尤其非常晴朗陽光很強，體感溫度更超過40度以上，務必要防曬防中暑。

他說，今天的午後雷陣雨也和昨天類似，不過午後雷陣雨發展都是很隨機，遇到雷陣雨務必要能避就避，提高警覺。

彭啟明說，預計周末開始，特別是周日起，太平洋高壓有逐漸北移的趨勢，預計主要高壓中心會往日本南方海面接近，高壓延伸的高壓脊會從台灣附近往北移，台灣天氣會有些改變。高壓的力道會稍微減弱一些，中午高溫不會那麼極端到36-38度，但仍有34-36度機會，還是偏熱，午後雷陣雨發展的機會將顯著增多。