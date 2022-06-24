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高溫上看36度午後雨 吳德榮：關注下周熱帶擾動

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影
今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。北部22至36度，中部22至36度，南部24至36度，東部22至36度。

他說，午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍擴大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。

吳德榮表示，周日至下周二太平洋高壓逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部晴時多雲，高溫仍在35、36度左右；午後有強對流發展的條件，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意劇烈天氣的發生。

他表示，下周三、周四熱帶擾動外圍雲系接近，各地有局部陣雨，並有較大雨勢。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式，模擬30日20時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有熱帶擾動的機率，最高達60%；模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低。模式會持續調整，應繼續觀察。

今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影
今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影
今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影
今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影
歐洲系集模式模擬30日20時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有熱帶擾動的機率，最高達60%（左圖）；模擬其發展成颱的機率仍偏低（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲系集模式模擬30日20時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有熱帶擾動的機率，最高達60%（左圖）；模擬其發展成颱的機率仍偏低（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影
今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑。記者楊德宜／攝影

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