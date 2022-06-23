苗栗女長期節食後猛吃高纖蔬菜 腹脹嘔吐掛急診

苗栗一名清瘦女子長期節食維持身材，暴食大量青菜高纖食物後出現腹脹、噁心嘔吐等症狀到急診室就醫，檢查發現罹患上腸繫膜動脈症候群，情況嚴重恐有胃穿孔等致死風險。

衛生福利部苗栗醫院肝膽腸胃內科主任林宗賜今天分享這起案例指出，這名28歲年輕女性身高152公分，體重僅35公斤，日前到急診室就診，女子表示長期節食後暴食、大量進食青菜等高纖維食物後，出現腹脹、噁心嘔吐感強烈等不適。

經腹部電腦斷層掃描檢查後，醫師發現女子胃部及十二指腸嚴重擴張，阻塞位置在十二指腸第3部分，診斷為上腸繫膜動脈症候群。

林宗賜指出，女子因本身體質瘦，再加上長期節食，體內缺乏脂肪堆積，導致原本撐開主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角處的脂肪太少，使上腸繫膜動脈缺少脂肪緩衝而直接壓迫十二指腸，造成壓迫性腸梗阻及胃排空困難，進而使病患感到不適。

林宗賜表示，上腸繫膜動脈症候群是一種罕見、可能威脅生命的病症，嚴重時甚至可能會使腹壓過大，有胃穿孔等致死風險；所幸女子就醫及時，病況還不嚴重，透過藥物治療及飲食調整、少量多餐，目前症狀已獲得改善。

林宗賜指出，上腸繫膜動脈症候群罹病的風險因子包括長期節食、體重銳減及慢性嘔吐患者等，若症狀不嚴重，可透過調整飲食習慣改善症狀，採少量多餐、改食用流質性食物，或將固體食物透過均質機絞碎後食用，盡量避免短時間食入大量高纖維食物，加劇症狀。

醫師提醒，減肥風氣盛行，但仍應採取正確健康減重方式，規律運動、均衡飲食，身體健康才能自信又美麗。