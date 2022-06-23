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台灣機車族通病...他打方向燈轉彎卻吃罰單 網曝真實理由：乖乖繳錢吧
一不小心就違規！日前一名網友因「未依規定打方向燈」而收到1200元罰單，但從照片看來明明有打方向燈，令他不解自己到底為何違規。貼文曝光後，許多網友才分析原PO收到罰單的真正理由。
這名網友透過臉書社團「爆料公社」發文表示收到一張1200元罰單，罰單上寫著「未依規定打方向燈」的開罰理由，但讓原PO傻眼的是，警方寄來的罰單照片中明明就有打方向燈，但他也坦承「我有打方向燈，但很快就把它切掉了」，因此好奇「方向燈要打多久才算正常？」
他直言自己不是繳不起1200元罰款，「我只是很不爽這些檢舉魔人的心態是什麼？我妨礙到你的行車路線了嗎？」，也透露會向監理站申訴，此貼文曝光後引起網友熱烈討論。
網友們紛紛留言提出看法，「因為你很快就切掉了，而且一般來說，民眾檢舉都會附上影片」、「這種檢舉基本上都是影片檢舉的，只是罰單上只能附上影片截圖而已！」、「你都承認很快就切掉了，還是乖乖繳1200元吧～方向燈要打到你轉完彎」、「很多機車族的通病吧？轉完再切也不會影響騎車啊」。
事實上，根據交通法規《道路交通安全規則》，汽車駕駛人左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；另外，《道路交通管理處罰條例》也規定駕駛人未依規定使用燈光者，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。
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