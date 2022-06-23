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影／優人神鼓新作結合5G「異地共演」新北水金九也入鏡

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北副市長謝政達今日出席優人神鼓秋季巡演啟售記者會。圖／新北文化局提供
新北副市長謝政達今日出席優人神鼓秋季巡演啟售記者會。圖／新北文化局提供

優人神鼓今年大型創作「轉山」將於台北國家戲劇院登場，部分場次運用5G，將優人在新北市金瓜石地質公園本山礦場的演出畫面，同步即時傳送到戲劇院舞台，讓身處兩地的演員異地共演，讓民眾體驗新北東北角美麗的山海線及黃金山城風貌。

新北副市長謝政達今日出席優人神鼓秋季巡演啟售記者會，致詞說，新北水金九地區因為過去礦業發展，擁有全台最具特色的礦業遺址，也是「青春山海線」的重點區域。

謝指出，優人神鼓是享譽國際的表演團隊，曾獲邀參加國際許多重要的藝術節表演，近年團隊在新北市東北角的瑞芳水金九（水湳洞、金瓜石、九份）地區深耕，與在地團體、學校互動，透過藝文的力量串聯發展。

此外，謝說，優人神鼓多年來與新北鼓藝節合作演出，今年的線上展演也特別播映優人神鼓的影像作品《依山而行》，紀錄優人神鼓從水湳洞十三層海邊行走至金瓜石礦山上演出的「雲腳」之旅，也盤點了與水金九在地的連結歷史，是很珍貴的製作。

新北文化局長龔雅雯表示，除此次優人神鼓大作「轉山」於金瓜石地質公園露天礦場遺址「本山礦場」中演出外，今年礦山藝術季也特別與優人神鼓合作，將於7月16日、17日在「本山礦場」特別演出「亙古以來」礦山版；8月6日將於水湳洞以十三層遺址為景，跨域時尚與藝術，結合優人神鼓與潘怡良時尚服裝設計師跨界合作，演出史詩般時尚走秀，歡迎市民前來觀賞。

優人神鼓今年大型創作「轉山」將於台北北國家戲劇院登場。圖／新北文化局提供
優人神鼓今年大型創作「轉山」將於台北北國家戲劇院登場。圖／新北文化局提供

優人神鼓 金瓜石

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