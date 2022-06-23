影／優人神鼓新作結合5G「異地共演」新北水金九也入鏡

優人神鼓今年大型創作「轉山」將於台北國家戲劇院登場，部分場次運用5G，將優人在新北市金瓜石地質公園本山礦場的演出畫面，同步即時傳送到戲劇院舞台，讓身處兩地的演員異地共演，讓民眾體驗新北東北角美麗的山海線及黃金山城風貌。

新北副市長謝政達今日出席優人神鼓秋季巡演啟售記者會，致詞說，新北水金九地區因為過去礦業發展，擁有全台最具特色的礦業遺址，也是「青春山海線」的重點區域。

謝指出，優人神鼓是享譽國際的表演團隊，曾獲邀參加國際許多重要的藝術節表演，近年團隊在新北市東北角的瑞芳水金九（水湳洞、金瓜石、九份）地區深耕，與在地團體、學校互動，透過藝文的力量串聯發展。

此外，謝說，優人神鼓多年來與新北鼓藝節合作演出，今年的線上展演也特別播映優人神鼓的影像作品《依山而行》，紀錄優人神鼓從水湳洞十三層海邊行走至金瓜石礦山上演出的「雲腳」之旅，也盤點了與水金九在地的連結歷史，是很珍貴的製作。