震撼升級「未來遊樂園」來高雄 觀展穿這色衣服最好拍

聯合數位文創主辦的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」即日起在高雄科工館登場，展區比台北大一倍，可看性更高。高雄市副市長史哲說，疫情讓我們戴上口罩，卻沒遮住眼睛及心，推薦大家別錯過這場在日本、台北都相當轟動的展覽。

聯合數位文創董事長李彥甫說，該場展覽年初台北場奠定好評，吸引超過20萬人參觀，完整9大作品首度移展南台灣，高雄場更是突破以往，館內挑高空間搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，成為今年暑假必訪的夢幻藝術展。李彥甫分享觀展攻略，建議著白色或淺色系服裝，因為作品有許多投影，衣服就像畫布一樣，愈簡單顏色愈能呈現清晰鮮明畫面，增添看展樂趣。

國立高雄科學工藝博物館館長陳訓祥說，館方對類似的互動藝術展有高度興趣，也曾經接洽日方，欣見聯合數位文創將如此高優質的展覽帶來高雄，「高水平的展覽已經送到我們家門口，大家一定不能錯過，要來長見識、開眼界」，陳訓祥還打趣說「說不定這場展覽會轟動到讓九如路塞車」。

出席開幕式後，副市長史哲等人也入場參觀，史哲也忍不住又拍又錄，興致十足。高雄市議員邱俊憲、市議員參選人蘇致榮今天也迫不及待到場觀展，兩人都說，非常期待這場展覽，已買好預售票準備帶家人來體驗。

在全球各地展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽。teamLabKids CEO松本明耐說，展覽構思靈感源自於10年前在國立台灣美術館展出時，受到台灣觀眾啟發，有別於日本安靜的欣賞展覽模式，當時看見台灣的小朋友在美術館裡自在地活動，這一氛圍當下對創作團隊來說是很大衝擊。

松本明耐提到，「共同創造」概念是藉由參觀者一同體驗才會產生不同快樂、啟發及新創造能量，除了自己，與別人一起享受這個空間，協力創造一個全新效果也是一種樂趣，例如你畫出來的動物可能會吃掉別人畫出來的生物，很多連鎖效應在大家參與下發生。

此次完整展出作品包含：與花共生的動物們II、塗鴉自然：迷失、沉浸與重生－紅色名錄、小人所居住的桌子、光球管弦樂團、滑梯水果園、遠古神靈故事、天才跳房子、彩繪動物、彩繪動物立體紙模型。高雄場以挑高場地傾力打造大型藝術空間，融入光線、色彩、聲音，每一個作品透過參觀者不同的互動方式，產生絕美無比感官體驗，激盪碰撞出繽紛精采火花，每個瞬間都是獨一無二的，讓觀展者能自由自在倘佯其中，激發出無限創造力。

主辦單位提醒，觀展盡量著白色或淺色系服裝，作品投影下，衣服變成畫布，能拍出各種效果，部分區域須脫鞋並穿著棉襪，參觀前要先將手機或相機充飽電，把記憶體清出空間，因為一進場就會讓人忍不住瘋狂拍照。現場還限定推出贈獎活動，平日購票送白蘭氏葉黃素精華凍，打卡送康乃馨濕紙巾，展場也備妥防疫措施，採用天淨極效抗菌液定時清潔消毒，可安心看展。

「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。