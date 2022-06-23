快訊

台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸稱我外銷竹筴魚檢出新冠病毒 農委會回應了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
竹筴魚被大陸驗出新冠病毒，農委會出面說明。 圖／翻攝影片
竹筴魚被大陸驗出新冠病毒，農委會出面說明。 圖／翻攝影片

中國大陸海關總署進出口食品安全局再度公布，從台灣輸入大陸一批冷凍竹筴魚包裝樣本，檢出新冠肺炎病毒核酸，這是繼白帶魚後，台灣輸中產品、第二次被檢出新冠肺炎病毒核酸。

海關公告顯示，即日起暫停接受台灣水產品生產企業東和食品工業股份有限公司(注註冊編號2FH0013/99620395)的產品申報一周，至2022年6月29日。

農委會發言人陳淑蓉表示，農委會再次重申目前科學研究，並未發現有病毒透過水產品傳染人。中國這樣不斷以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國陸續提出關切，中國應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，相信不只是我方，許多國家都在等待中方提出更具體的科學證據。

新冠肺炎 海關 農委會

延伸閱讀

陸禁我一間廠商竹筴魚 陸委會：盼陸方提出科學證據

陸稱竹筴魚包裝驗出新冠病毒 遭禁廠商東和食品回應了

繼白帶魚後 中國大陸再稱我輸中竹筴魚檢出新冠病毒

又來了！大陸海關公告我輸陸竹莢魚外包裝驗出新冠病毒

相關新聞

染疫後再也走不動 80歲伯確診輕症暴瘦無力只能坐輪椅

長輩染疫，當心肌少症愈發嚴重。一名約80歲的老先生，本身有三高慢性疾病，平常拄拐杖傘可緩慢步行到門診就醫，也會到公園散步...

午後雷陣雨！12縣市大雨特報 7縣市雷雨警報

受午後雷陣雨影響，全台各地陸續出現雨勢，中央氣象局於今日15時25分發布大雨特報，範圍涵蓋12縣市，呼籲民眾注意局部大雨...

漲聲不斷！三重客運、桃園客運又有2路線縮小優惠票價

繼台北客運、桃園客運聯營的兩條路線決定縮小優惠票價範圍，七月起，每一區段調升1至5元後，三重客運今也在官網公告，指三重客...

繼石斑魚後「竹筴魚」也被禁 吳秀梅：中國應說明清楚

繼石斑魚之後，中國海關今天再度公告，台灣輸入的冰凍竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，因此，禁止東和食品公司的產品輸入一周。對此...

38.5度！今日最高溫在高雄 氣象局：明天天氣與今天類似

上午炎熱、下午雷陣雨的天氣型態將持續數日。中央氣象局預報員謝佩芸指出，目前全台北中南部都有旺盛的午後熱對流在發展，要持續...

音樂界的鬼才也有經營長才 灣聲樂團李哲藝用企業魂玩音樂

李哲藝致力將「古典音樂台灣化」、「台灣音樂古典化」；所創樂團結合企業家的贊助，並引進經營與行銷概念，立志將台灣音樂傳送到國際上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。