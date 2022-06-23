聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸稱我外銷竹筴魚檢出新冠病毒 農委會回應了
中國大陸海關總署進出口食品安全局再度公布，從台灣輸入大陸一批冷凍竹筴魚包裝樣本，檢出新冠肺炎病毒核酸，這是繼白帶魚後，台灣輸中產品、第二次被檢出新冠肺炎病毒核酸。
海關公告顯示，即日起暫停接受台灣水產品生產企業東和食品工業股份有限公司(注註冊編號2FH0013/99620395)的產品申報一周，至2022年6月29日。
農委會發言人陳淑蓉表示，農委會再次重申目前科學研究，並未發現有病毒透過水產品傳染人。中國這樣不斷以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國陸續提出關切，中國應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，相信不只是我方，許多國家都在等待中方提出更具體的科學證據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言