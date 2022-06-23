14縣市大雨特報 氣象局預估傍晚過後雨歇

受午後雷陣雨影響，全台各地陸續出現雨勢，中央氣象局於16時25分再度發布大雨特報，包括全台從南到北14縣市，民眾要持續注意局部大雨以及雷擊、強陣風，雨勢傍晚入夜時可望緩解。

氣象局大雨特報範圍包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣、恆春半島以及宜蘭縣山區。

氣象局預告，明日各地大多為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六開始，太平洋高壓脊軸稍往北移，此時台灣將位於太平洋高壓西南側，環境風場轉以東南風為主，水氣稍增，雲量稍增多，在東南部及恆春半島斷斷續續有局部陣雨，而午後熱對流範圍變廣，平地部分降雨機率增，且都有較大雨勢發生的機率。