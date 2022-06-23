50萬戶租屋族看過來 300億擴大租金補貼7月起申請

內政部次長花敬群於今在部務會報聽取營建署報告「300億元中央擴大租金補貼專案計畫前置作業盤點」，花敬群提醒，本專案7月1日起開放申請，為期2個月、24小時皆可受理，呼籲有需要的民眾踴躍提出申請。

內政部說，租屋補貼門檻，由每月平均所得從須在各地最低生活費金額2.5倍以下，放寬為3倍以下。承租的住宅從僅限合法住宅，放寬為未保存登記建物（如頂樓加蓋）承租戶也可申請。

適用對象包括，初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年，提高至補貼金額1.2倍。結婚2年內新婚家庭，提高至補貼金額1.3倍。

育有未成年子女（含胎兒）家庭，原本不論子女人數多寡，均統一補貼4000元，現則按生育人數提高補貼金額，育有1人提高至1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，亦即每增加1名未成年子女，補貼金額增加0.2倍，以此類推。

經濟弱勢（低、中低收入戶）家庭，提高至補貼金額1.4倍（以新北市市區為例，從5000元調高至7000元）；社會弱勢（身心障礙者／原住民／65歲以上／其餘住宅法第4條社會弱勢身分）家庭，則提高至1.2倍（以新北市區為例，從4000元調高至4800元）。

花敬群表示，感謝財政部及衛福部等部會的配合，以及地方民政體系、社福團體、租賃住宅與仲介公會等，共同加入政策宣傳行列，本專案以照顧50萬戶租屋族為目標，但為減輕租屋族經濟負擔，凡是在期限內符合資格也完成申請者，超額戶數行政院已核定皆予以補貼。

內政部表示，為主動協助經濟弱勢的民眾，除既有戶政系統已造冊外，將透過民政系統就近詢問線上申請意願及提供後續相關協助。為加強宣導及協助民眾申請，除於6月8日舉辦世界公民咖啡館圓桌會議，邀社福團體及不動產公會共同加入政策宣傳行列外，花敬群日前親自拜會9大仲介品牌公司，達成於數千家仲介店面全力支持行銷宣傳的共識，讓不便上網的民眾能就近獲得申辦協助。

此外，內政部表示，透過3分鐘淺顯易懂的短片，說明專案內容，包含舊戶帶入試算機制、新戶線上申請5步驟、稅賦優惠等好康，影片已公開至營建署Youtube頻道(網址：https://www.youtube.com/watch?v=iI3c8Gwd0Ic)。相關資訊可於周一至周五上午8點至下午6點，撥打諮詢專線（02）77298003，有專人服務。