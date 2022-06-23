夏季電費「月均多459元」1動作開冷氣超噴錢

【文：武美齡】

夏季電費6月開跑傷荷包，每月電費平均增加約459元，且用電量越多，每度電越貴，而家庭夏季吃電量最大的冷氣，若這樣開啟可能超噴錢，想省電費別踩雷。

夏季電費每年實行時間為6至9月，台電表示，夏月的用電量約比非夏月多四成，主要就是因為冷氣空調用電增加，才使民眾易感電費增加。

夏季電費平均增加459元，荷包失血

你曾詳細看過你家電費帳單嗎？到底每個月的用電量是多少？台電表示以110年度來看，全台每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間每戶平均用電量是312度，到了夏季6至9月因為氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，高出近四成。

由於夏季用電增加，據台電統計家庭每戶每月電費平均增加約459元，其中335元（73% ）來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分為124元，不過全國仍有逾360萬戶因用電較少完全不受影響。

圖片來源／台灣電力公司

累進電價，用越多每度電越貴

進一步了解電價計算方式，一般家戶適用之電價是採「累進電價」按度分段計費，分為6段級距，單價依用電級距遞增，每度電的單價自1.63~6.41元不等，價差高達近4倍。

圖片來源／台灣電力公司

以6~9月的夏月為例，若你家每月用電433度，其中的120度以1.63元計算，210度(121至330度)以2.38元計算，剩餘的103度(331至433度)則以3.52元計算。

1動作開冷氣超噴錢！省電這樣做

若想省電，台電提醒剛開冷氣時，若馬上把溫度設定到很低是非常耗電的，這是因為冷氣剛開始運轉時為了達到設定溫度，會採高功率運轉，這也是最耗電的時候，如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電。

若想要省電，兩步驟就可輕鬆做到！首先開冷氣時同時開啟電風扇或循環扇，有助於室內空氣對流，可提高冷房效果來省電；第二是將冷氣風量設為自動模式。

圖片來源／台電電力粉絲團

台電也鼓勵民眾共同節電，並推出節電獎勵金，只要於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電量只要比自己去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限，詳情可參考台電網站。

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