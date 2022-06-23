38.5度！今日最高溫在高雄 氣象局：明天天氣與今天類似

上午炎熱、下午雷陣雨的天氣型態將持續數日。中央氣象局預報員謝佩芸指出，目前全台北中南部都有旺盛的午後熱對流在發展，要持續注意午後雷陣雨影響，部分地區更有又快又急的瞬間雨勢。

謝佩芸說，高雄市杉林區月眉農場於13時40分測到38.5度高溫，是今日目前全台最高溫，而且明天天氣型態跟高溫都會跟今天類似，提醒民眾外出要防曬避免中暑或熱傷害。

氣象局預告，明日各地大多為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。