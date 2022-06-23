快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38.5度！今日最高溫在高雄 氣象局：明天天氣與今天類似

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
謝佩芸提醒，今日氣溫高溫炎熱且紫外線強，要防曬補水慎防熱傷害，圖為今日高溫預測圖。圖／氣象局直播
謝佩芸提醒，今日氣溫高溫炎熱且紫外線強，要防曬補水慎防熱傷害，圖為今日高溫預測圖。圖／氣象局直播

上午炎熱、下午雷陣雨的天氣型態將持續數日。中央氣象局預報員謝佩芸指出，目前全台北中南部都有旺盛的午後熱對流在發展，要持續注意午後雷陣雨影響，部分地區更有又快又急的瞬間雨勢。

謝佩芸說，高雄市杉林區月眉農場於13時40分測到38.5度高溫，是今日目前全台最高溫，而且明天天氣型態跟高溫都會跟今天類似，提醒民眾外出要防曬避免中暑或熱傷害。

氣象局預告，明日各地大多為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六開始，太平洋高壓脊軸稍往北移，此時台灣將位於太平洋高壓西南側，環境風場轉以東南風為主，水氣稍增，雲量稍增多，在東南部及恆春半島斷斷續續有局部陣雨，而午後熱對流範圍變廣，平地部分降雨機率增，且都有較大雨勢發生的機率。

今天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

高溫 氣象局

延伸閱讀

高雄氣象站測得38.5度高溫 午後將有大雨

彭啟明提醒注意高溫、雷陣雨 颱風生成則還早

藍高雄市長提名緊迫 江啟臣再讚柯志恩是不錯人選

高雄藍營KK政線搶頭香 「歡迎柯志恩參選市長」

相關新聞

午後雷陣雨！12縣市大雨特報 7縣市雷雨警報

受午後雷陣雨影響，全台各地陸續出現雨勢，中央氣象局於今日15時25分發布大雨特報，範圍涵蓋12縣市，呼籲民眾注意局部大雨...

漲聲不斷！三重客運、桃園客運又有2路線縮小優惠票價

繼台北客運、桃園客運聯營的兩條路線決定縮小優惠票價範圍，七月起，每一區段調升1至5元後，三重客運今也在官網公告，指三重客...

繼石斑魚後「竹筴魚」也被禁 吳秀梅：中國應說明清楚

繼石斑魚之後，中國海關今天再度公告，台灣輸入的冰凍竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，因此，禁止東和食品公司的產品輸入一周。對此...

38.5度！今日最高溫在高雄 氣象局：明天天氣與今天類似

上午炎熱、下午雷陣雨的天氣型態將持續數日。中央氣象局預報員謝佩芸指出，目前全台北中南部都有旺盛的午後熱對流在發展，要持續...

音樂界的鬼才也有經營長才 灣聲樂團李哲藝用企業魂玩音樂

李哲藝致力將「古典音樂台灣化」、「台灣音樂古典化」；所創樂團結合企業家的贊助，並引進經營與行銷概念，立志將台灣音樂傳送到國際上。

陸稱竹筴魚包裝驗出新冠病毒 遭禁廠商東和食品回應了

中國大陸海關今天公告，台灣輸入的冰凍竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，即起禁止東和食品公司產品輸入一周。東和食品稍早回應，剛接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。