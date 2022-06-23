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女子腹痛就醫 竟是卵巢子宮外孕釀內出血

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣37歲陳姓女子因突然下腹痛、嘔吐，至大千綜合醫院急診，醫師檢查發現竟是罕見卵巢子宮外孕，造成腹腔大量內出血，經腹腔鏡手術切除左側卵巢後，女子順利脫離險境。

大千醫院生殖醫學中心主任劉榮啟今天透過新聞稿表示，子宮外孕是指受精卵著床在正常子宮腔以外的地方，發生機率約為1%，其中90%以上會發生在輸卵管，像陳姓女子發生在卵巢的機率約為3%，實屬罕見。

劉榮啟指出，陳姓女子是因突然下腹痛、嘔吐、拉肚子掛急診，到院時臉色蒼白、呼吸急促，且腹部肌肉僵硬、按壓會疼痛，經超音波檢查發現，左側骨盆腔有3公分大的硬塊合併子宮及腎臟積血，加上驗孕結果為陽性，確認為子宮外孕及大量腹腔內出血。

陳女在就醫2週前有點狀出血，誤以為是一般生理期，得知自己懷孕時感到詫異；經醫師進行微創腹腔鏡手術，切除左側卵巢後，順利脫離險境。

劉榮啟說，一般子宮外孕後第5至7週會開始出現症狀，包括陰道有分泌物或出血、下腹疼痛、解尿或排便不適等，因症狀與腸胃道或泌尿道問題相似，若無及時檢查診斷，當胚胎過大導致子宮外孕位置破裂，就會造成陰道大量出血、突發性腹痛、噁心嘔吐、呼吸急促等狀況，嚴重甚至休克、死亡。

醫師指出，容易發生子宮外孕的原因包括骨盆腔曾發炎、有接受過骨盆腔或輸卵管手術、曾發生子宮外孕、吃避孕藥或裝避孕器、子宮內膜異位症等，提醒婦女朋友若有子宮外孕症狀，務必盡早就醫檢查。

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