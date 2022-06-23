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嘉縣首家醫療機構設幸福源庇護工場 助身障友多元就業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣第1家醫療機構設立，台中榮民總醫院灣橋分院附設幸福源庇護工場，上午由縣長翁章梁、灣橋分院院長陳正榮、竹崎鄉長曾亮哲及各級民代共同揭牌。圖／嘉縣府提供
嘉義縣第1家醫療機構設立，台中榮民總醫院灣橋分院附設幸福源庇護工場，上午由縣長翁章梁、灣橋分院院長陳正榮、竹崎鄉長曾亮哲及各級民代共同揭牌。圖／嘉縣府提供

嘉義縣第1家醫療機構設立，台中榮民總醫院灣橋分院附設幸福源庇護工場，上午由縣長翁章梁、灣橋分院院長陳正榮、竹崎鄉長曾亮哲及各級民代共同揭牌。

庇護工場結合醫院資源，提供身心障礙者從生活自理、工作到照顧自己，為未來進入職場做準備，縣府持續輔導成立適合的庇護工場，打造身障者就業的友善環境。

庇護工場揭牌儀式由播放庇護學員從事清潔影片揭開序幕，翁章梁等人與庇護學員實際到洗手間體驗清潔工作。庇護員工黃君有自信的說，「一般員工能做的工作，我也能做得到，而且質量不打折。」

幸福源庇護工場目前有4名員工，「大勛」是智能障礙者，自小自閉症，曾在台北社會福利機構中學習，返家後20多年未曾參加工作的學習及訓練，經庇護工場就業服務員教導訓練，已能勝任簡易清潔工作，獲得重返社會能力。

翁章梁說，庇護工場提供工作能力不足進入一般職場、需長期支持的身障者過渡就業場所，經訓練及就服員輔導，激發他們潛能，提升進入一般職場工作能力，「幸福源」是第1家經營清潔及洗衣的庇護工場，提供身心障礙者更多元、適切的就業型態。

陳正榮表示，庇護工場命名「幸福源」，希望身心障礙者透過工作及學習過程，讓人生更幸福，更快樂，工作環境成為幸福的泉源，藉由醫院提供專業醫療團隊的支持，幫助學員進入一般職場工作，並為家庭及社會貢獻一己之力。

嘉縣目前有5家庇護工場，營業項目有「茶葉包裝」、「烘焙製作包裝」、「洗車」、「寵物零食製作包裝」和「清潔洗衣」，提供42名身障員工就業，就業資訊請洽（05）3620123轉8032羅先生。

嘉義縣第1家醫療機構設立，台中榮民總醫院灣橋分院附設幸福源庇護工場，上午由縣長翁章梁、灣橋分院院長陳正榮、竹崎鄉長曾亮哲及各級民代共同揭牌。圖／嘉縣府提供
嘉義縣第1家醫療機構設立，台中榮民總醫院灣橋分院附設幸福源庇護工場，上午由縣長翁章梁、灣橋分院院長陳正榮、竹崎鄉長曾亮哲及各級民代共同揭牌。圖／嘉縣府提供
庇護工場揭牌儀式由播放庇護學員從事清潔影片揭開序幕，縣長翁章梁等人與庇護學員實際到洗手間體驗清潔工作。圖／嘉縣府提供
庇護工場揭牌儀式由播放庇護學員從事清潔影片揭開序幕，縣長翁章梁等人與庇護學員實際到洗手間體驗清潔工作。圖／嘉縣府提供

庇護工場 身障者

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