高雄氣象站測得38.5度高溫 午後將有大雨

全台熱到如烤蕃薯，高雄杉林區杉林區月眉氣象站已測得38.5度高溫，包括高雄在那的8縣市都是高溫橙色燈號。氣象局也發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，高雄山區、台南、雲林、南投和新竹以北有局部大雨發生機率，也須注意雷擊、強陣風。

南部今天天氣持續晴朗炎熱，高雄更是萬里無雲，中午前後高雄市近山區或河谷為高溫橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，稍早在月眉氣象站已測得38.5度高溫，六龜也測得36.3度、大樹則測得36度。

另外，嘉義市、臺東縣、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷也都是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雙北、台中、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。