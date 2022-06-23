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高雄氣象站測得38.5度高溫 午後將有大雨

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄連日高溫炎熱，天氣萬里無雲相當炙熱。記者林巧璉／攝影
高雄連日高溫炎熱，天氣萬里無雲相當炙熱。記者林巧璉／攝影

全台熱到如烤蕃薯，高雄杉林區杉林區月眉氣象站已測得38.5度高溫，包括高雄在那的8縣市都是高溫橙色燈號。氣象局也發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，高雄山區、台南、雲林、南投和新竹以北有局部大雨發生機率，也須注意雷擊、強陣風。

南部今天天氣持續晴朗炎熱，高雄更是萬里無雲，中午前後高雄市近山區或河谷為高溫橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，稍早在月眉氣象站已測得38.5度高溫，六龜也測得36.3度、大樹則測得36度。

另外，嘉義市、臺東縣、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷也都是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雙北、台中、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局提醒，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動、運動，外出需注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

氣象局發報高溫預報，全台多縣市都呈現橙色燈號。圖／氣象局提供
氣象局發報高溫預報，全台多縣市都呈現橙色燈號。圖／氣象局提供
氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，高雄山區、台南、雲林、南投和新竹以北有局部大雨發生機率。圖／氣象局提供
氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，高雄山區、台南、雲林、南投和新竹以北有局部大雨發生機率。圖／氣象局提供

高溫 氣象局 台南

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