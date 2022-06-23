7月15、16日苗栗山釀浪漫音樂祭 畢書盡、戴愛玲唱壓軸

2022苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，2天的壓軸分別安排戴愛玲、畢書盡，各唱35分鐘，縣長徐耀昌等人民眾來聽歌，逛菁市場，消費參加摸彩，還有機會獲得電動機車等獎項。

這場音樂祭獲得18家企業贊助1500萬元，因疫情關係，延至今年暑假7月15日、16日辦理，活動代言人藝人許維芳今天帶來新歌「等等等」啟動，甜美的嗓音，讓在場人士感受到浪漫，她還分享最喜歡苗栗的水果、客家美食，還有木雕文化。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊說，音樂祭規畫大、小舞台，提供舞台讓學生社團展現才藝，大舞台邀請17組藝人演出，包括五堅情、蕭秉治、原子邦妮，及翁立友等，戴愛玲、畢書盡分別兩天唱壓軸。