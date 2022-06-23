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7月15、16日苗栗山釀浪漫音樂祭 畢書盡、戴愛玲唱壓軸

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，苗栗縣長徐耀昌等人今天啟動。記者范榮達／攝影

2022苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，2天的壓軸分別安排戴愛玲、畢書盡，各唱35分鐘，縣長徐耀昌等人民眾來聽歌，逛菁市場，消費參加摸彩，還有機會獲得電動機車等獎項。

這場音樂祭獲得18家企業贊助1500萬元，因疫情關係，延至今年暑假7月15日、16日辦理，活動代言人藝人許維芳今天帶來新歌「等等等」啟動，甜美的嗓音，讓在場人士感受到浪漫，她還分享最喜歡苗栗的水果、客家美食，還有木雕文化。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊說，音樂祭規畫大、小舞台，提供舞台讓學生社團展現才藝，大舞台邀請17組藝人演出，包括五堅情、蕭秉治、原子邦妮，及翁立友等，戴愛玲、畢書盡分別兩天唱壓軸。

此外，青年品牌市集「菁市集」20攤現場展售，還有三大主題裝置藝術供拍照，及好康摸彩抽獎活動等，獎品包括電動機車等，相關訊息明天起可上臉書粉絲專頁「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」。

苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，現場「菁市場」展售青年器品牌商品。記者范榮達／攝影
苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，現場「菁市場」展售青年器品牌商品。記者范榮達／攝影
苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，藝人許維芳今天暖身啟動。記者范榮達／攝影
苗栗山釀浪漫音樂祭7月15、16日在竹南運動公園登場，藝人許維芳今天暖身啟動。記者范榮達／攝影

青年 電動機車 客家美食

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