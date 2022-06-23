影／曾國城確診一度失聲後首露面 呼籲雙重肺炎預防

台灣鼻科醫學會與財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會，今天起至6月26日在高雄巨蛋香榭廊道舉辦「神秘鼻腔透視巡迴展」，打造鼻腔3D沉浸式體驗，歡迎民眾共同來窺探鼻腔奧秘。肺炎衛教大使曾國城確診康復後首次露面，呼籲大家盡快接種肺炎相關的新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗。

五月初國內一名80歲具神經疾病史的新冠死亡個案，檢驗出雙重感染新冠病毒和肺炎鏈球菌，死因為細菌性肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克。

高雄榮民總醫院兒童醫學部主任鄭名芳主任表示，侵襲性肺炎鏈球菌感染症本來就是台灣最常見的社區型肺炎，當感染新冠病毒時，病毒將會破壞呼吸道上皮細胞，造成鼻腔黏膜發炎，影響人體免疫力下降，也趁勢幫肺炎鏈球菌開路，導致細菌感染。嚴重時，將導致菌血症、敗血症或肺膿瘍等致命的併發症。

高醫中和紀念醫院耳鼻喉科醫師王凌峰表示，肺炎鏈球菌常年潛伏人體鼻咽處，成人帶菌率約5至10% ，細菌平時為無症狀的帶菌狀態，一旦當人體免疫力低下時，肺炎鏈球菌便會大舉入侵呼吸道或血液，病患常見的臨床症狀，以肺炎、菌血症、敗血症及腦膜炎等。

侵襲性感染症除了威脅大家健康外，更有「兩難」，第一難是高達7成肺炎鏈球菌對第一線常見的抗生素具高抗藥性 ，導致臨床治療難度提高；第二難侵襲性感染症多好發於5歲以下嬰幼兒、慢性病患與65歲以上年長族群為主。

鄭名芳提醒年長者及慢性病患者等感染高風險族群，接種疫苗預防肺炎，建議接種新冠、肺炎鏈球菌、流感等呼吸道相關疫苗，以減少雙重感染風險。台灣現有肺炎鏈球菌疫苗分為13價結合型疫苗、23價多醣體疫苗。13價結合型疫苗具有免疫記憶功能，保護效果維持時間較長；23價多醣體疫苗針對的菌株較多，保護範圍廣。

曾國城原定6月10日出席台北場「神秘鼻腔透視巡迴展」開幕記者會，不料活動前確診。經過7+7天休養，染疫後今天首度曝光。他回想確診時仍心有餘悸，一度失聲擔心衝擊演藝事業，養病時比過往注重肺部保健。

因為已完成接種3劑新冠疫苗，去年也在家庭醫師的建議下，多接種肺炎鏈球菌疫苗。