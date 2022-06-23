腦中風併發肢體痙攣有解 注射肉毒桿菌素可撐半年

台灣每年新增3至5萬名腦中風病人，每4人中就有1人有機會罹患，不再只是老年人專利，連45歲以下年輕人也必須注意。病發後常會造成肢體無力，部分病人還會併發痙攣症狀，導致關節活動受限。台灣腦中風學會與台灣腦中風病友協會共同推出「腦中風中長期照護衛教手冊」，希望病人與照護者擁有正確照護觀念，共同對抗中長期照護。

台大醫院神經科主治醫師鄭建興表示，一般腦中風中，缺血性中風占80%、出血性中風占20%，若病人出現嘴歪臉斜、手部無力下垂或說話不清楚任一動作，就必須緊急送醫治療，都可能是急性腦中風的徵兆，需把握黃金3小時及早治療，否則嚴重將造成身理障礙後遺症。

腦中風是國人失能及死亡的主因，根據台灣中風登錄資料庫顯示，初次中風病人於半年後仍有半數以上呈現失能狀態。台灣腦中風病友協會理事長周中興指出，腦中風後肢體痙攣是常見現象，若不積極處理可能因關節僵硬、變形與孿縮，造成手腳難以活動，吃飯喝水、吹脫衣物、沐浴如廁都會有困難，大大影響日常生活能力。

林口長庚紀念醫院腦中風病房主任張庭瑜表示，初期肢體痙攣若沒有適時處理將造成關節逐漸僵硬、攣縮變形，3個月是病人復健的黃金時期，若早期痙攣症狀不明顯且未有疼痛感，以復健治療為主，嚴重則需與藥物治療並行。其中，除了口服抗痙攣藥物外，根據目前國內外指引，建議優先注射「肉毒桿菌素」為治療痙攣方法。

張庭瑜說，口服抗痙攣藥物雖能舒緩張力不適，但可能造成全身無力、嗜睡等副作用；肉毒桿菌素治療則會針對痙攣部位注射客製化的劑量，直接作用於神經與肌肉交接處，抑制肌肉收縮，平均可維持3到6個月時間。目前病人經復健或藥物治療上肢痙攣6個月以上或下肢痙攣3個月以上，可由醫師評估治療劑量後申請健保給付。

新光醫院神經科主任連立明說，以新光醫院資料統計，中風病人以高齡者為主，其中缺血性腦中風平均年齡為65歲、出血性腦中風平均年齡為60歲、蜘蛛膜下腔出血為55歲，但仍有12%為45歲以下、身為家庭經濟支柱年輕人，一旦罹患腦中風，重回工作崗位機率少之又少，他建議若年輕族群患有高血壓、高血脂、高血糖或有三高家族史的病人要特別控制血壓，提升腦中風防治意識。

台灣腦中風學會理事長李俊泰表示，腦中風後的中風期照護是場長期馬拉松，透過持續照護、復健有機會讓病人從臥床到可以下床坐輪椅，甚至不需要拐杖就能行走，對病人來說都是很大的進步，因此台灣腦中風學會與台灣腦中風病友協會於今年推出「腦中風中長期照護衛教手冊」，希望將正確照護觀念提供病人，重拾病人信心。