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繼白帶魚後 中國大陸再稱我輸中竹筴魚檢出新冠病毒

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
再傳我銷往中國大陸冷凍竹筴魚包裝被檢出新冠肺炎病毒核酸陽性。截圖自中國大陸海關
再傳我銷往中國大陸冷凍竹筴魚包裝被檢出新冠肺炎病毒核酸陽性。截圖自中國大陸海關

中國大陸海關總署進出口食品安全局今天公布，從台灣輸入大陸一批冷凍竹筴魚包裝樣本，檢出新冠肺炎病毒核酸，這是繼白帶魚後，台灣輸中產品、第二次被檢出新冠肺炎病毒核酸。

根據公告顯示，中國大陸海關，按照海關總署公告2020年第103號規定，即日起暫停接受台灣水產品生產企業東和食品工業股份有限公司(注註冊編號2FH0013/99620395)的產品申報一周，至2022年6月29日。

大陸海關總署在2020年9月11日公布第103號公告，為防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，保護消費者身體健康安全，中國大陸海關對檢出新冠病毒和宣揚性的進口冷鏈食品境外生產企業實施緊急預防性措施。

公告中也說，同一境外生產企業輸華冷鏈食品，或其包裝第1次和第2次被檢出新冠病毒核酸陽性的，中國大陸海關分別暫停接受該企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復；同一境外生產企業先後被檢出新冠病毒核酸陽性3次以上的，海關暫停接受該企業產品進口申報4周，期滿後自動恢復。

大陸海關總署官方網站上，在6月10日貼出公告，台灣地區輸往大陸的一批冰鮮白帶魚檢出新冠病毒核酸楊性，依照規定，暫停接受台灣地區水產品生產企業、北都冷凍食品工業股份有限公司的產品進口申報一周，期限到2022年6月16日為止，目前已解禁。

當時，白帶魚事件，農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究。中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據。我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

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