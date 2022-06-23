兼顧需求和安全 食藥署預告修正農藥殘留容許量

考量進口及國內農業用藥需求，並配合農委會對農藥的禁用或限用，食藥署今天預告修正農藥殘留容許量標準案，增修訂亞醌蟎等及刪除毆殺松等農藥殘留容許量，兼顧民眾安全。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告，修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」。包括增修訂亞醌蟎等14種農藥68項殘留容許量，並刪除毆殺松等13種農藥31項殘留容許量，新增農藥Pyribencarb普通名稱「派本克」；另考量農藥陶斯松於動物產品應已無殘留情形，刪除其於禽、畜產品的殘留容許量。

食藥署食品組簡任技正周珮如告訴中央社記者，除考量國內農業用藥需求，還有因應進口國當地有其用藥需求，如果沒有訂定農藥殘留標準，在邊境就會被攔截，因此評估殘留量是否合理、有無安全疑慮等因素後，訂定殘留容許量，兼顧民眾安全和農業需求。

周珮如表示，至於刪除毆殺松等13種農藥31項殘留容許量，則是配合行政院農業委員會在國內對於農業的禁用或限用，但仍會持續監測。

周珮如說，草案預告後即日起將展開60天預告期，蒐集各界意見，將於公告日起實施，屆時如發現有違反農藥殘留容許量標準規定者，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並由地方政府衛生局聯合農業機關追查供應來源及殘留原因，依法處辦。