大客車行駛高快速道路未繫安全帶最高罰6千 12月1日上路

立法院去年底三讀通過「道路交通管理處罰條例」第31條草案，增訂大型車4歲以上乘客全須繫安全帶，未依規定最高可處6千元。為此，交通部昨針對「高速公路及快速公路交通管制規則」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」以及「汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法」預告修法，規定大型車行駛於高速公路或快速公路，只要車內有4歲以上乘客，均須強制依規定繫安全帶，違者將開罰，12月1日上路。

今年三月十六日蘇花公路遊覽車撞山壁，造成六死、卅九傷，部分乘客被拋出車外，但現行規定只有大客車駕駛並列的前排座位、前後車門及安全門後第一排座位、最後一排座位，須強制繫上安全帶，遭外界質疑「不夠安全」。

交通部表示，未來大型車行駛高速公路或快速道路，車內4歲以上乘客都須繫安全帶。至於所謂「大型車」則包括自用、營業或租賃大客車、大貨車及大客貨兩用者、代用大客車及大型特種車。

交通部表示，若未依規定繫安全帶，駕駛可罰3000元至6000元，乘載2人以上營業大客車、計程車或租賃車輛有代僱駕駛人，違反規定都以最高6000元處罰。

不過若是駕駛人已善盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，則處罰該乘客，罰鍰從3000元到4500元。