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中榮發現新冠肺炎blaCcrA抗藥基因 登國際期刊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總感染科團隊今天說，中榮感染科團隊發現blaCcrA抗藥基因，研究成果發在今年1月份發表在國際期刊。圖／台中榮總提供
台中榮總感染科團隊今天說，中榮感染科團隊發現blaCcrA抗藥基因，研究成果發在今年1月份發表在國際期刊。圖／台中榮總提供

台中榮總感染科團隊今天說，從一名新冠重症合併多重抗藥性細菌感染的病患身上，分離出的產吲哚金黃桿菌菌株，發現三個β-內醯胺酶抗藥基因，並發現未曾在此菌種上報告過的blaCcrA抗藥基因，該研究成果在今年1月份發表於「感染與耐藥性」國際期刊 （Infection and Drug Resistance）。

台中榮總感染科團隊說，新冠肺炎疫情席捲全球。國外文獻指出，超過一半的死亡案例有合併細菌感染，其中不乏具有多重抗藥性的細菌。第三代定序技術可以精確分析高度重複的序列或是大規模的基因結構變異，是面對微生物演化的重要工具。中榮團隊將不斷精進，為台灣醫療進步持續貢獻。

台中榮總感染科團隊日前收治的一名中年男性重症患者，發現合併血流感染吲哚金黃桿菌，且具多重抗藥性，經抗生素治療及醫療團隊細心照護下康復出院。

台中榮總感染科團隊表示，產吲哚金黃桿菌的感染常出現在免疫功能不全或是使用醫療導管儀器的病患身上，是近年來新興菌種。此外，金黃桿菌屬的細菌天生帶有抗藥基因，對多種抗生素有抗藥性，處理起來格外棘手。

中榮感染科團隊說明，醫療團隊從這名男重症個案分離出的產吲哚金黃桿菌菌株，以第三代定序技術即時進行全基因體定序，發現這個血流感染的細菌同時具有三個β-內醯胺酶抗藥基因。

中榮感染科團隊指出，β-內醯胺酶抗藥基因是常見造成細菌抗藥性的原因。此外，在此多重抗藥性菌株身上的三個β-內醯胺酶抗藥基因當中，也發現未曾在此菌種上報告過的blaCcrA抗藥基因。

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