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3成頑固型憂鬱症難治療 台北榮總首創情緒精準醫療中心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
重覆經顱磁刺激為刺激大腦特定區域，達到治療頑固型憂鬱效果。圖／台北榮總提供
重覆經顱磁刺激為刺激大腦特定區域，達到治療頑固型憂鬱效果。圖／台北榮總提供

世界衛生組織（WHO）預估，憂鬱症是造成全人類失能最嚴重的疾病，其中3成患者以兩種抗憂鬱症藥物治療效果不佳，屬於頑固型憂鬱症，需透過重複經顱磁刺激等方式治療。台北榮總首創全國成立「情緒精準醫療中心」為經由AI智慧醫療及先進腦造影技術，利用大數據精準預測頑固型憂鬱症程度，再採用精準個人化治療，並於臨床及研究上提供突破性的正確診斷及分級治療，增加重複經顱磁刺激治療成功率。

一名25歲年輕女性，罹患憂鬱症1年多，病情發作時常伴隨嚴重遲緩及自殺意念，工作能力顯著下降，因反覆經由抗鬱劑治療效果不佳，運用AI預測發現，她可以利用重覆經顱磁刺激治療，約治療3周後，憂鬱症狀明顯改善，順利回歸職場。

台北榮總精神部社區復健醫學科主任李正達表示，頑固型憂鬱症患者不分年齡，為採用血清素、多巴胺等抗憂鬱藥物治療效果不佳，可以經重覆經顱磁刺激大腦特定區域，達到治療效果，但並非所有患者都可使用重覆經顱磁刺激治療，研究顯示，此治療僅對4成患者有效。

李正達說，台北榮總自2018年來，透過重覆經顱磁刺激已治療上千例患者，AI智慧醫療庫也收集約200人以上資料，為找出合適治療患者，須先經磁振造影等腦造影技術，檢查腦部構造，再由AI針對不同腦區預測重覆經顱磁刺激的治療效果，同時由綜合數據研判，可以找出約9成5適合使用重覆經顱磁刺激治療患者，加以治療。

台北榮總精神部成人精神科主任白雅美說，「情緒精準醫療中心」不僅提供重覆經顱磁刺激治療，也提供快速抗憂鬱藥物，以全人、整合性的治療策略及方案，讓患者積極復原、回歸原本健康生活。

台北榮總院長陳威明表示，新冠疫情期間，人與人的交流不像過往熱絡，想去的地方也去不成，想吃的菜也不能去吃，造成罹患憂鬱症患者增加，院方高度支持成立「情緒精準醫療中心」，如此優雅、雅緻的環境，希望帶給患者更好的治療。

台北榮總副院長李偉強說，受新冠疫情影響，全國目前有300多萬人確診，往後許多人可能出現長新冠症狀，憂鬱等情緒就是其中一項，此時成立「情緒精準醫療中心」是正好的時機，未來針對藥物控制不佳等患者，可以提供更好的治療，讓患者多一種的治療方式及管道。

北榮重覆經顱磁刺激為自費醫療項目，每個療程為兩周，每周治療5次，每次治療30至40分鐘，醫療費用約為5萬元，另針對有自殺意念的急性頑固型憂鬱症個案，可以經由愷他命（Ketamine）鼻噴劑治療，約1至3天就可以迅速緩解症狀，每月藥費為20萬元，但因治療後血壓、心跳會短暫上升，需要留院休息2小時後才能離開。

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經由愷他命（Ketamine）鼻噴劑治療，約1至3天就可以迅速緩解急性嚴重憂鬱症狀。圖／台北榮總提供
經由愷他命（Ketamine）鼻噴劑治療，約1至3天就可以迅速緩解急性嚴重憂鬱症狀。圖／台北榮總提供
台北榮總首創全國成立「情緒精準醫療中心」，提供頑固型憂鬱症患者完整治療。記者沈能元／攝影
台北榮總首創全國成立「情緒精準醫療中心」，提供頑固型憂鬱症患者完整治療。記者沈能元／攝影

憂鬱症

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