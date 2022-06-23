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包裝食品熱量及營養素標示修正 113年7月起生效

中央社／ 台北23日電

食藥署今天公告修正「包裝食品營養標示應遵行事項」部分規定，包括增加錠狀、膠囊食品營養標示單位，修正熱量及營養素標示方式等，業者更易落實也助消費者了解，將於113年7月1日上路。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告修正「包裝食品營養標示應遵行事項」部分規定，食藥署食品組科長楊依珍接受中央社記者電話訪問表示，主要是為了明確法規細節，讓業者更容易執行。

楊依珍舉營養宣稱為例指出，過去業者可能會用「少」、「不含」等字眼來表達是否含有特定熱量或營養素性質，修正後要明確標示為具有或不具有。

還有一個重點是增加錠狀、膠囊食品營養標示的單位。楊依珍表示，原本是用每份或是克、毫升等方式標示，未來可用顆、粒、錠等單位表達，符合實務需求外，民眾也更容易理解。

楊依珍另提到，如蛋白質在一定程度以下僅微量時，可以標示為「0」，但可能仍會標示熱量，容易造成混淆，因此這次也修正熱量及營養素得以「0」標示的規定，讓它一致化，才不會造成矛盾。

食藥署表示，考量須經查驗登記產品因應尚須時間配合調整，此應遵行事項實施日期為民國113年7月1日生效。未依規定標示者，將依違反食品安全衛生管理法規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

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