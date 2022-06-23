8旬阿嬤主動脈剝離命懸一線 大林慈濟醫師手術搶救生命

1名80歲阿嬤昏迷送醫院急救，醫師診斷主動脈剝離，開刀風險極高，轉診嘉義縣大林慈濟醫院，心臟外科醫師張兼華即刻救援。阿嬤術後清醒，直說「感恩上帝派張醫師救我生命！」

從鬼門關走一遭的阿嬤，年輕時心臟就不太好，有三高問題長期服藥，常自行停藥。阿嬤發病那天到醫院回診，醫師建議施打疫苗後回家休息，晚上用餐忽然心跳加速，出現撕裂般劇烈胸痛，感覺呼吸困難，昏迷送醫。

張兼華電腦斷層掃描，發現阿嬤A型主動脈血腫加B型剝離，可能轉成A型剝離危及生命，評估阿嬤年紀、病況、手術風險、復原情形等，安排進加護病房穩定血壓，心肺功能檢查，決定以「微創導管手術」治療，從鼠蹊部開0.5公分傷口，利用導管將支架送入血管腔內擋住主動脈破口，不須開胸處理，降低傷口感染、減少出血量、疼痛，降低周遭組織傷害原。

張醫師說，主動脈剝離分A、B型兩種，侵犯接近心臟升主動脈屬A型；主動脈其他段剝離稱B型，可能會轉成A型剝離危及生命。急性主動脈剝離病人一旦主動脈破裂很危急，有些病人到急診等家屬或到開刀房準備麻醉，就因突然破裂往生。

張兼華提醒，急性主動脈剝離危險因子，男性、年老、抽菸、有高血壓的病史等。有抽菸者快戒菸，定期量血壓、控制血壓，生活作息正常、養成運動習慣、正常飲食。有主動脈剝離病史，親屬要小心，平時有胸悶、胸痛，密切追蹤。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康